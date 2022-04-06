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器官捐贈、移植誤區多 市議員黃敏儀邀專家釋疑

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議員黃敏儀聯合非營利器官移植組織LiveOnNY，4日舉辦「器官捐贈和移植講座」。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀聯合非營利器官移植組織LiveOnNY，4日舉辦「器官捐贈和移植講座」。(黃敏儀辦公室提供)

4月是全國紀念捐贈生命月(National Donate Life Month)，法拉盛選區市議員黃敏儀聯合非營利器官移植組織LiveOnNY，日前舉辦「器官捐贈和移植講座」，LiveOnNY代表邱尚智(Jeremy Yau)為民眾講解如何通過器官捐贈和移植來挽救他人的生命。

黃敏儀表示，研究表明，亞裔是美國增長最快的少數族裔，但器官供需差距上最大，在紐約州的器官捐獻者中，亞裔只占約6%，社區對器官捐贈及移植存在一些誤解，希望在全國紀念捐贈生命月之時，通過講解器官捐贈者的重要性，提高社區對器官捐贈移植的認識。

邱尚智介紹，據統計，2021年，紐約州器官移植輪候病人約為9000人，其中亞裔輪候病人約900人，全州去年成功完成了1000多個器官移植手術。每天有一名器官輪候者去世，一位器官捐獻者離世後，可以挽救多至八位病患者，器官包括心、肝、胰腺、肺部、腎臟、腸胃，通過身體組織(眼角膜，皮膚，骨骼，血管)捐獻，可以改善多達75名病患者的健康狀況。

邱尚智表示，有些人有「捐贈者不能有正常的葬禮儀式」這個誤區，但其實，醫療手術程序會絕對尊重捐獻者的遺體，捐獻者的外貌不受影響，捐贈程序會配合家人的葬禮時間安排，「富人或知名人士有器官配對優先權力」也是錯誤的，「器官配對不會按照種族、膚色、性別、人種、經濟狀況、教育水平、婚姻狀況、性取向、就業狀況或社會地位來分配；捐贈者家屬可以提供器官輪候者的資料進行優先配對」，此外，器官及身體組織捐獻者及家人無需負擔與捐獻有關的費用。

紐約州器官捐贈登記者的增加速度全美排名第三，任何人都可以登記成為捐獻者，民眾可在以下地點登記為器官捐贈者：紐約州車輛管理局、紐約市民卡辦公室、選舉登記處、紐約州醫療健康保險以及州政府官方網站donatelife.ny.gov；關於器官捐贈和移植的更多信息，可至www.liveonny.org (中文)，也可通過電郵[email protected]聯繫邱尚智。

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