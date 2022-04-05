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共和黨民調：李修頓僅輸霍楚4% 可贏葛謨

記者和釗宇／紐約報導
共和黨民調顯示，李修頓的支持率距離霍楚只差4%，同時高於葛謨。（記者和釗宇／攝影）
共和黨民調顯示，李修頓的支持率距離霍楚只差4%，同時高於葛謨。（記者和釗宇／攝影）

一份由共和黨諮詢公司發布的最新民調顯示，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在州長普選中的支持率，領先共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)僅4%；同時，若李修頓與前州長葛謨(Andrew Cuomo)對決，則將以6%的得票優勢獲勝。

這份民調由共和黨諮詢公司Big Dog Strategies旗下的co/efficient公司發布，3月28日至30日共訪問了830名潛在選民；調查發現，霍楚的支持率為35%，李修頓的支持率為31%，另有三分之一的選民表示未確定支持人選；同時，霍楚僅在紐約市及周邊地區的支持率高於李修頓，為35%對30%。

然而，儘管霍楚的支持率較高，但有41%的民眾對霍楚持負面態度，高於持正面態度的31%，有超過四分之一的人表示未確定；Big Dog Strategies創始人格蘭特(Chris Grant)表示，這份民調對霍楚來說是一個警訊，「她在許多地區的支持率不高，仍須努力，看起來長島地區正在回到共和黨的掌握。」

格蘭特表示，霍楚投資10億元為水牛城比爾隊(Buffalo Bills)新建場館的決定，讓她在西紐約地區失分；民調顯示，李修頓在雪城地區對霍楚的支持率領先高達35%，在上州其他地區則保持微弱領先。

此外，在女性選民中，霍楚的支持率比李修頓高9%，男性選民則觀點分歧；白人選民中，李修頓的支持率比霍楚高16%，但非洲裔和西語裔大多支持霍楚。

民調還顯示，如果因性騷擾醜聞下台的前州長葛謨與李修頓對決，李修頓將以37%對31%的支持率戰勝葛謨，三分之一的選民未確定支持人選；白人選民中，李修頓對葛謨的領先達到16%，但非洲裔和西語裔選民中，葛謨的領先幅度高達37%；在下州地區，李修頓的支持率也比葛謨高2%。

霍楚和李修頓還須分別戰勝黨內對手才能晉級普選；霍楚將面對紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)；李修頓的黨內對手包括前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)、前威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)和商人威爾森(Harry Wilson)。

霍楚 葛謨 民調

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