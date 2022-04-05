保釋制度改革分歧 州議會通過權宜預算

紐約州府和州議會仍未就保釋制度改革等議題達成一致，導致預算談判仍然僵持。（州長辦公室提供）

州府和議會仍未就保釋制度改革等議題達成一致，導致預算 談判仍然僵持，州議會4日下午投票，通過3億6000萬元的權宜預算(stop gap budget)，先確保州府未來幾日的運轉，同時延長預算談判，預計7日將可能完成談判；州長霍楚 (Kathy Hochul)表示，州府和州議會已經接近達成一致。

霍楚提出的新財年預算高達2160億元，預算談判原定4月1日截止，但州府和州議會在保釋制度改革、水牛城比爾隊(Buffalo Bills)新場館撥款、稅務改革、酒精類飲料可外賣等議題未能達成一致；其中，雙方最大的分歧點仍在保釋制度改革，州府希望允許法官考慮要求槍枝暴力犯罪 和累案犯交保。

此外，一些州議員擔心州府對水牛城比爾隊新場館的6億元投資表示擔憂，預計在新預算中只批准其中一部分資金；州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，目前民主黨議員仍未開始討論撥款細節。

然而，州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)此前表示，如果預算未能在4日下午4時前通過，全州6萬2000名公務員將停發工資；因此，州議會4日通過了總額為3億6000萬元的權宜預算案，用於未來三天的支持，因為州府和州議會認為屆時有望達成協議；不過，州議會通過的時間晚了一小時，因此公務員支薪可能要遲一天。

霍楚則表示，預算談判並非像外界傳聞那樣完全秘密，「這是非常正常的談判過程，我們只是按照步驟，相信能夠達成很好的預算協議，問題估計幾天之內就能解決，已經非常接近了。」

希士提(Carl Heastie)則表示，州府將與財政無關的預算問題納入談判，一直以來讓州議會十分沮喪，也讓州府賀州議會之間關係緊張，而且保釋制度改革的計畫和水牛城比爾隊撥款都是上月才提出的計畫；但他仍對不久後達成一致抱有信心，「預算談判有些時候並不一直是風和日麗，但最終我們都得完成這件事，將會達成協議。」