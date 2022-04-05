12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？

市長亞當斯(中)4日與布碌崙12歲遇害男童的親屬會面，譴責槍枝暴力犯罪。(紐約市長辦公室提供)

12歲男童萊文(Kade Lewin)3月31日晚在布碌崙 (布魯克林)一輛停在路邊的廂型車上被槍殺，他的母親4日在記者會上捧著兒子的照片，聲淚俱下地籲請警方抓住兇嫌，為兒子伸張正義。市長亞當斯 站在她的身旁，手裡拿著被殺兒童的球鞋，在厲聲譴責凶殺的同時不停地感嘆：「哪個兒童會是下一個受害者？」

亞當斯說：「絕大多數的受害兒童是非裔和少數族裔，即使他們的名字不叫萊文，也會是別的少數族裔姓名，有希望的青少年從我們的身邊消失了；移民來到美國是為了尋求更好的生活，而不是被奪走性命；全國都應知道這個家庭的故事。」

國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)藉萊文遇害案件批評亞當斯市長的嚴打犯罪政策，並批評市長加強市警局的反槍枝暴力小組的作法，說「市府削減了許多部門的預算 ，卻增加了市警局的預算，恢復了臭名昭著的便衣警隊。」說完她比了一個大拇指朝下的動作，認為恢復便衣隊是下策。

被害男童遇害時，他的20歲表姊也在車上，身上中彈受傷，還在醫院醫治，她的母親珍妮佛·艾利斯(Jennifer Ellis)與亞當斯市長和萊文的母親一起出席記者會，表示「那天我的車停在布碌崙東弗萊布許(East Flatbush)社區，幾個孩子在車裡吃東西時，一個槍手開火，女兒和萊文被打中，萊文的八歲表妹幸運沒有中彈。」

艾利斯說：「社區應當知道，槍枝暴力必須制止，太多的人成為目標，太多無辜的人被殺；我的外甥被殺死，再也回不來了。我的女兒在醫院裡自責，但她為何要自責？濫殺可能降臨在每個家庭的頭上，我沒料到自己家竟會發生這種事，沒人知道哪個家庭會是下一個，但沒人想成為下一個萊文。」

亞當斯對兩個家庭的遭遇表示歉意，並發誓要抓住兇嫌；他表示要個人拿出一部分錢來協助安葬萊文，因為喪葬費用太高，而萊文的表姊身中六彈，在醫院也需要大筆醫藥費。

警方表示，萊文及其表姊遭到攻擊可能是對方認錯人了，事發後有兩輛車逃離現場，警方還在調查這起事件是否為兩輛車上的人相互交火，但至今無人因此被捕。