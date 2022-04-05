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5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

記者鄭怡嫣／紐約報導
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

經過多年調查及「放長線釣大魚」的策畫，聯邦緝毒局(US Drug Enforcement Administration)不久前破獲多起由同一華人團伙組織的大規模跨州洗錢計畫，五位住在紐約的華裔男子被捕；檢方日前公布的文件，揭示了嫌犯的作案手法與細節。

被捕的幾名華人，涉嫌為數百萬元毒資洗錢，洗錢地點橫跨數州，在紐約市涉及皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)以及班森賀(Bensonhurst)等華人聚居地區。

根據聯邦緝毒局及警檢兩方的報告，在2018年8月，報住在皇后區的孫帥(Shuai Sun，姓名均音譯)及李星(Darren Hing Li)在喬治亞州高速公路上行駛時被警方攔截，警方在車內尋獲30多萬元的毒資，為「放長線釣大魚」，警方釋放了他們，此後則破獲多起由這一團體組織的大規模洗錢計畫，逮捕了五位涉案人員，其餘三位分別為皇后區的的士司機吳健鋒(Jian Feng Wu)、蔣先德(Xian De Jiang)以及王曉宇(Xiao Yu Wang)。

當局表示，孫帥及李星與毒販在外州會面，取走現金，孫帥通過在法拉盛道明銀行(TD Bank)開設兩個帳戶並在帳戶中存入支票、在巴爾的摩購買奢侈品等方式洗錢，紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)畢業、能說四國語言的李星則涉嫌洗錢50萬元，警方曾在法拉盛的紐約長老會皇后醫院、長島百貨商店停車上等地截獲他身上的毒資。

報住在皇后區的司機及福建移民吳健鋒，則通過將毒資運往全市指定的地點來賺取幾百元的車馬費，2018年4月，他與據稱是同夥的蔣先德在皇后區貝賽(Bayside)的一家中餐館與毒梟會面，吳健鋒從其手裡接過裝滿15萬元現金的紅色袋子，正準備開車離開時被警員攔下。

根據檢方文件，由於吳健鋒在這一系列的洗錢案中僅是一個「小嘍嘍」般的初級角色，他於上月31日被判刑；李星因承認洗錢罪，於3月前被判兩年監禁；孫帥認罪藏匿重罪犯人罪名，將於本月量刑；其同夥蔣先德保釋後涉嫌畏罪潛逃，再未上庭；王曉宇則未認罪，之後將於曼哈頓的紐約南區聯邦法院開庭。

皇后區 法拉盛 華人

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