劃臉、砍頸 地鐵銳器傷人案頻發

涉嫌於3月30日晚在布朗士地鐵站內用刀子劃傷一名女子面部的嫌犯。(警方提供)

連日來，紐約地鐵連續發生了幾起銳器傷人案件；有的是刀子劃臉，有的是刀砍後腦勺，還有的嫌犯直接拿大砍刀擊打頭部；這些惡性案件使民眾更加深了對乘坐地鐵的擔憂。

布碌崙 年輕男子被砍傷後腦勺

4日早上，21歲的年輕男子搭乘往北開行的J線地鐵，大約6時50分，地鐵開到布碌崙(布魯克林)阿拉巴馬大道站(Alabama Ave.)時，他與三人發生爭吵，這三人中的一人用刀子，砍傷了受害者的後腦勺；受害人和三名嫌犯互不相識，攻擊者包括一名40多歲的女子和兩名30多歲的男子。受害者後來被送進了跨宗教醫院(Interfaith Medical Center)救治，病情穩定；警方尚未拘捕任何人。

一名男子3月30日晚在布朗士區福坦莫路地鐵站內用刀子劃傷一名女子的臉。(警方提供)

一女子在布朗士地鐵站 被劃臉

3月30日晚約10時55分，一男一女在布朗士區福坦莫路地鐵站(Fordham Road station)內發生爭執，這名男子突然拔出一把刀子，劃傷了45歲女性受害人的臉，隨即逃出地鐵站，後來有人在位於東188街221號的便利店看到了嫌犯；受害者被急救人員送進了聖巴納巴斯醫院(St. Barnabas Hospital)救治，傷勢穩定。

中年男子在賓州站被砍傷

3月29日晚上大約7時05分，在曼哈頓賓州車站地鐵站靠近34街的地方，嫌犯走近一名46歲的男子，拿出一把砍刀，擊打受害者頭部；受害者因頭部嚴重受傷住院；警方正在對這起砍刀襲擊案件進行調查。

警方正在通緝這三起案件中的嫌犯，呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。