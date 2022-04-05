我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

調查：紐約州近半城鎮 不要大麻藥房進駐

編譯周芳苑／綜合4日電
紐約州有近一半城鎮的居民，不希望大麻藥房進駐；圖為大麻產品。(美聯社)
紐約州有近一半城鎮的居民，不希望大麻藥房進駐；圖為大麻產品。(美聯社)

調查顯示，近一半紐約州城鎮不想有大麻藥房進駐，多數城鎮禁設大麻吸食室、選擇退出預訂今年稍晚開放的數十億美元休閒大麻市場。

根據洛克菲勒政府研究所(Rockefeller Institute of Government)調查，紐約州1521個城市中，47%表示不想有大麻藥房，54%不想要設置大麻吸食室。

紐約市、水牛城(Buffalo)、揚克斯(Yonkers)、羅徹斯特(Rochester)、雪城鎮(Syracuse)和奧伯尼(Albany)選擇跨足合法大麻市場。

質疑者動員反對大麻藥房和吸食室的主要是郊區，包括威徹斯特郡(Westchester)、長島納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)大部分地區，另有紐約州北部、西部數百個城市。

去年夏天，時任州長的葛謨(Andrew Cuomo)簽署法案，紐約成為全美第15個娛樂大麻合法化的州；大麻營收40%將專款用於少數族裔社區。

紐約州將針對大麻銷售課徵13%消費稅，其中9%歸州府、4%歸地方政府；退出市場的城鎮將不得分食4%稅收。

想退出大麻市場的城鎮12月31日前須表態，未回應者視同加入，將依法禁止打擊娛樂性大麻。

隨著期限逼近，各城鎮議會紛紛邀請居民發表意見。在長島亨普斯特德(Hempstead)，父母表示擔心允許使用休閒大麻恐將讓孩子不可自拔；支持者稱，允許休閒大麻可帶動投資、吸引遊客。

Real Estate Witch研究顯示，有大麻藥房的城鎮，房價上漲了2萬2000多元。

投票，亨普斯特德和其他數百城鎮決定退出，日後可公投或議會另一次投票選擇加入。

許多城鎮投票允許大麻藥房進駐、拒絕設吸食場所，包括波基普西(Poughkeepsie)、奧西寧(Ossining)、金斯敦(Kingston)和果園公園(Orchard Park)。

州府官員估計，大麻銷售每年可帶來3.5億元稅收、為弱勢社區居民創造就業機會。

大麻合法化 紐約州 投票

上一則

預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明

下一則

紐約州首張大麻零售許可證 將予有前科者

延伸閱讀

保釋制度改革等議題未達一致 紐約州預算談判卡關

保釋制度改革等議題未達一致 紐約州預算談判卡關
紐約州上訴法院：選區重畫地圖有效 先公聽再裁決

紐約州上訴法院：選區重畫地圖有效 先公聽再裁決
居家自測不呈報 紐約州病例數被低估

居家自測不呈報 紐約州病例數被低估
大麻合法化…眾院准了 參院難過關

大麻合法化…眾院准了 參院難過關
新墨西哥州休閒用大麻 1日起合法上路 德州客將越界購買

新墨西哥州休閒用大麻 1日起合法上路 德州客將越界購買

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護