調查：紐約州近半城鎮 不要大麻藥房進駐

紐約州有近一半城鎮的居民，不希望大麻藥房進駐；圖為大麻產品。(美聯社)

調查顯示，近一半紐約州 城鎮不想有大麻藥房進駐，多數城鎮禁設大麻吸食室、選擇退出預訂今年稍晚開放的數十億美元休閒大麻市場。

根據洛克菲勒政府研究所(Rockefeller Institute of Government)調查，紐約州1521個城市中，47%表示不想有大麻藥房，54%不想要設置大麻吸食室。

紐約市、水牛城(Buffalo)、揚克斯(Yonkers)、羅徹斯特(Rochester)、雪城鎮(Syracuse)和奧伯尼(Albany)選擇跨足合法大麻市場。

質疑者動員反對大麻藥房和吸食室的主要是郊區，包括威徹斯特郡(Westchester)、長島納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)大部分地區，另有紐約州北部、西部數百個城市。

去年夏天，時任州長的葛謨(Andrew Cuomo)簽署法案，紐約成為全美第15個娛樂大麻合法化 的州；大麻營收40%將專款用於少數族裔社區。

紐約州將針對大麻銷售課徵13%消費稅，其中9%歸州府、4%歸地方政府；退出市場的城鎮將不得分食4%稅收。

想退出大麻市場的城鎮12月31日前須表態，未回應者視同加入，將依法禁止打擊娛樂性大麻。

隨著期限逼近，各城鎮議會紛紛邀請居民發表意見。在長島亨普斯特德(Hempstead)，父母表示擔心允許使用休閒大麻恐將讓孩子不可自拔；支持者稱，允許休閒大麻可帶動投資、吸引遊客。

Real Estate Witch研究顯示，有大麻藥房的城鎮，房價上漲了2萬2000多元。

經投票 ，亨普斯特德和其他數百城鎮決定退出，日後可公投或議會另一次投票選擇加入。

許多城鎮投票允許大麻藥房進駐、拒絕設吸食場所，包括波基普西(Poughkeepsie)、奧西寧(Ossining)、金斯敦(Kingston)和果園公園(Orchard Park)。

州府官員估計，大麻銷售每年可帶來3.5億元稅收、為弱勢社區居民創造就業機會。