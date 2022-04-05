霍楚撥款100萬 助鴉片類藥物成癮治療擴點

霍楚向鴉片類藥物治療提供商提供100萬資金，在其主要設施之外建立額外治療點。(美聯社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，將提供100萬元資金，用於鴉片類藥物治療項目提供商(Opioid Treatment Program Providers，簡稱OTP)在現有設施之外建立額外地點；這一舉措旨在幫助將服務帶到服務不足的社區，並解決整個紐約州 對OTP服務日益增長的需求。

霍楚表示，成癮和服藥過量危機正籠罩著紐約，州府致力於幫助擴大和加強治療服務，並確保每個人，包括那些資源匱乏的地區，都能夠得到應得的支持，而不是無休止的陷入藥物濫用的惡性循環。

成癮服務和支持辦公室(Office of Addiction Services And Supports)主任坎寧安(Chinazo Cunningham)表示，紐約州鴉片類藥物治療項目，對解決目前過量用藥危機和拯救生命起到了至關重要的作用；有了這筆資金，全州更多的人可以獲得及時、有效的治療。

州府表示，現有的鴉片類藥物治療項目提供商會將此筆資金建設新的治療點，擴大服務區域，以及建築維修和保養，醫療用品和設備更新等。

霍楚指出，紐約州已經制定了一項積極的、多管齊下的方法來解決吸毒過量這一問題，並創建了全國領先的成癮護理體系，提供預防、治療和康復服務，包括危機服務、住院、門診治療項目，以及藥物治療成癮、遠程治療和交通服務等。

市府呼籲正在與毒癮作鬥爭的紐約人，可以撥打七天24小時免費熱線(877)846-7369或發短信HOPENY至該號碼尋求幫助。

如果有民眾經歷了與治療相關的保險 障礙，或需要幫助為被拒絕的索賠上訴，請致電(888)614-5400或發送電子郵件至[email protected]。

實用成癮治療資源可在網頁FindAddictionTreatment.ny.gov或NYS OASAS網站找到。