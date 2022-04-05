紐約州長霍楚 挽袖帶頭打第二劑補強針

霍楚4日接種第二劑補強針，呼籲其他符合資格民眾踴躍接種。(州長辦公室提供)

紐約州 已開始為50歲以上民眾接種第二劑新冠疫苗 補強針，但仍有許多民眾遲疑是否應接種；州長霍楚 (Kathy Hochul)4日挽起衣袖，接種第二劑補強針，拋磚引玉呼籲符合資格民眾也應盡速接種，同時也鼓勵五至12歲的兒童繼續接種疫苗。

霍楚表示，目前全紐約州已經約有57%的民眾已經施打第一劑補強針，而上周州府也宣布開始第二劑補強針的接種；霍楚說：「疫苗是保護人體的盔甲，我們希望紐約客都能接受保護」，除了接種補強針，她表示還將增加檢測盒的數量。

霍楚此前已經接種了一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，4日她再接種輝瑞的補強針疫苗；目前紐約州開放50歲以上及免疫系統低弱的民眾，接種第二劑補強針。

除了補強針，州府也繼續推動五至12歲兒童疫苗的接種，並推出一系列廣告。

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，該系列廣告將以「#VaxForKids」為號召，讓家長和監護人更能夠從兒科醫生和專業護理人員了解兒童接種疫苗的重要性；她表示，臨床證明疫苗有效於保護五至17歲的兒童和青少年，在感染新冠後能夠降低重症和住院率。

由於變種Omicron病毒的亞變種BA.2病毒，目前已經成為紐約州及全美的主要病毒毒株，尤其在紐約中部地區也出現新增病例數字增加的跡象，州府官員也再次要求該區民眾無論是否已完成疫苗接種，在室內公共場所都應重新戴起口罩。

新增感染病例也影響了日前紐約州新財年的預算談判，由於有多名高級官員確診，導致在預算談判期間對談出現困難；霍楚表示，的確遇到了一些挑戰，但相信這些確診官員狀況都將好轉，並重新回到工作崗位。

根據州府最新統計，全州陽性率2.9%，截至2日的確診人數為3683人，住院人數825人；紐約市截至4日的最新統計數據，陽性率為2.89%，確診則有1391例、住院14人，死亡三人。