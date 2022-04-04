疫情緩慢升溫 曼哈頓、布碌崙突出

紐約市新冠疫情繼續升溫，曼哈頓和布碌崙疫情數字較高，華埠也是全市上周新增病例數最多的十大社區之一。（記者和釗宇／攝影）

數據顯示，紐約市新冠疫情 繼續緩慢升溫，主因Omicron變種病毒的亞變種BA.2病毒傳播，但住院人數和死亡人數仍保持下降趨勢；其中，曼哈頓 和布碌崙(布魯克林)疫情數字較高，曼哈頓華埠所在地區也是全市上周新增病例數最多的十大社區之一。

根據市衛生局的數據，截至4月1日，全市七天平均檢測 陽性率已升至2.67%，七天平均日新增病例數為1254例；相比之下，一周前的七天平均陽性率為2.26%，七天平均日新增病例數為906，全市疫情處於緩慢上升態勢。

疫情回升可能因為BA.2亞變種病毒傳播加速，該病毒傳播力較強，但重症率不高；本次疫情反彈也影響了紐約市的抗疫政策，市長亞當斯(Eric Adams)此前推遲了原訂本周取消五歲以下兒童校內口罩令的計畫，但並未收緊其他防疫政策，可能因為目前疫情反彈較為和緩，而非大幅度增長；數據顯示，從3月27日至4月1日，紐約市每10萬人中的病例數從90.33增長至105.26。

其中曼哈頓的感染率繼續為全市五區中最高，達到每10萬人中193.04人，布碌崙每10萬人感染105.86的感染率也高於全市平均水平，其他三區均低於全市平均。

在3月23日至29日當周，全市有十個郵遞區號的新增病例數超過百例，其中有六個位於曼哈頓；威廉斯堡(Williamsburg，11211)最多，為153例；華埠/下東城(10002)也榜上有名，上周新增116例。

同時，皇后區長島市(Long Island City)的亨特點(Hunters Point，11109)上周的七天平均檢測陽性率全市最高，達到7.88%，但僅新增病例19例；其他檢測陽性率較高的社區還包括砲台公園城(Battery Park City)、哈德遜廣場(Hudson Square，10014)和蘇荷區(SoHo，10013)。

儘管疫情有所反彈，但全市的新冠住院人數和死亡人數繼續下降，4月1日全市新冠住院人數僅有13人，同日新增死亡僅有四人；而在3月29日，市衛生局數據顯示全市當日無新冠住院和死亡病例。