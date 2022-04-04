我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

居家自測不呈報 紐約州病例數被低估

記者胡聲橋／紐約報導
隨著新冠居家檢測盒普及，許多居民即使檢測陽性也未向衛生部門報告，因此實際病例數要高於官方數字；圖為在曼哈頓街頭，民眾依舊戴著口罩。(美聯社)
隨著新冠居家檢測盒普及，許多居民即使檢測陽性也未向衛生部門報告，因此實際病例數要高於官方數字；圖為在曼哈頓街頭，民眾依舊戴著口罩。(美聯社)

隨著越來越多人居家使用新冠病毒檢測盒，在家自測陽性的感染者往往不向衛生部門報告檢測結果，從而導致新增病例數有可能被大大低估；紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)則強烈建議(strong recommendation)民眾，有鑑於疫情有所上升，在室內公共場所最好戴口罩

紐約州立石溪大學(Stony Brook University)醫學副教授克勞斯頓(Sean Clouston)3日表示，整個疫情期間，實際感染人數普遍高於衛生部門官方的統計數字；一方面是因為總有一些人沒有被檢測出來，是「漏網之魚」；另一方面也因為總有一些人不是通過官方渠道進行檢測，也沒有計算在內。

克勞斯頓說，自從居家檢測日益普及，實際病例數和官方統計數字的差距也日益增大；例如上星周四(3月31日)，州府報告長島蘇福克郡(Suffolk County)新增病例為193例，但根據他掌握的數字，實際數量可能是800或900例。

在全州範圍，根據州府數據，3日新增3683例，其中紐約市1675例，全州當日住院人數825人。

居家檢測導致實際感染人數高於官方統計數字，這對疫情防控是否有利？位於納蘇郡(Nassau County)的北岸大學醫院(North Shore University Hospital)傳染病專家暨醫療主管赫斯沃克(David Hirschwerk)表示，就目前情況看，有足夠的檢測盒居家做檢測，帶來的好處要超過病例數不正確引起的擔憂或壞處。

赫斯沃克說，因為居家檢測十分方便，人們可以輕鬆進行測試，就會有更多人自覺檢測，這樣就可以使感染者早點開始治療和隔離，從而有效地減少病毒傳播；總之，居家檢測利大於弊。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，在接下來的幾周內，新冠變種病毒Omicron的亞變種BA. 2導致的新增病例數字預計會繼續上升，在接種疫苗的同時戴上口罩、並接種病毒檢測，依然是最好的防疫措施。

瓦桑特意戴著口罩參加在市政廳舉行的記者會，他說，「大家注意到我戴著口罩，這是因為我要建議市民在室內公共場所也這樣做，特別當你不確定周圍人的疫苗接種情況，那就不如自己有所防範；我們強烈建議所有年齡段的紐約客，都在室內場所戴口罩」。

隨著新冠居家檢測盒普及，許多居民即使檢測陽性也未向衛生部門報告，因此實際病例數要...
隨著新冠居家檢測盒普及，許多居民即使檢測陽性也未向衛生部門報告，因此實際病例數要高於官方數字；圖為在曼哈頓街頭，民眾依舊戴著口罩。（路透）

檢測 口罩 疫情

上一則

紐約擬用10億牡蠣殼堆成海底礁石 建水下堤以防風暴

下一則

長島蘇福克郡街頭驚現海豹 警方解救 已獲收容照顧

延伸閱讀

自測陽性不呈報 病例恐被低估 紐市衛生局籲：戴口罩

自測陽性不呈報 病例恐被低估 紐市衛生局籲：戴口罩
大眾運輸口罩令4．18失效 是否延長 拜登政府壓力大

大眾運輸口罩令4．18失效 是否延長 拜登政府壓力大
紐約州稅負 全美最高

紐約州稅負 全美最高
紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期

紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期
聯邦午餐計畫6月底到期 秋季起紐約公校學生恐無免費早午餐

聯邦午餐計畫6月底到期 秋季起紐約公校學生恐無免費早午餐

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯