我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

亞當斯：社區安全小組啟動有成效 拘嫌7成有前科

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，社區安全小組上月啟動以來，已經執行超過100次拘捕，其中近七成犯罪嫌疑人有刑事犯罪前科。（圖：市長辦公室提供）
亞當斯表示，社區安全小組上月啟動以來，已經執行超過100次拘捕，其中近七成犯罪嫌疑人有刑事犯罪前科。（圖：市長辦公室提供）

紐約市亞當斯(Eric Adams)3日表示，用於打擊槍枝暴力犯罪的社區安全小組(Neighborhood Safety Teams)上月啟動以來，已經執行超過100次拘捕，其中近七成犯罪嫌疑人有刑事犯罪前科。

為扭轉治安惡化的局面，亞當斯重啟前市長白思豪(Bill de Blasio)當政時期廢除的便衣止罪小組，重新冠名為社區安全小組，3月中旬上路執法，執法人員不再穿便衣，而是身著帶有警員字樣的統一服裝；亞當斯在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪時表示，「我們必須阻止槍枝流入的趨勢，同時也必須清除現在已在社區流傳的槍枝，社區安全小組就是在做這件事。」

根據市府數據，截至3月30日社區安全小組已經執行101次拘捕，其中22次與槍枝暴力相關，這之中有人曾被拘捕，14人有暴力犯罪前科；亞當斯表示，小組啟動不到三周，就已查獲20多把槍枝，「但還有一個數字很有趣，那就是其中70%的持槍者都有暴力犯罪前科。」

亞當斯再次強調，民眾不應在警員執行拘捕時近距離拍攝視頻或照片，「警員在與持槍歹徒搏鬥時最為危險，這時還有人站在警員身邊拍攝，這是極端危險的。」

亞當斯還稱自己嚴打犯罪的政策確立了中間道路，樹立了民主黨人的新形象，既能夠避免暴力執法，又能夠確保公共安全，「我的過往歷史說明我一直反對濫用警力和暴力執法，我們可以在伸張正義的同時享有公共安全；現在很重要的是告訴人們，現在能夠採取恰當政策改善生活質量的是亞當斯，我也是曾在聯邦法院就有關警察過度使用暴力作證，而現在我掌管警局，因此我知道如何運營警局。」

他還呼籲聯邦政府加強配合，並給聯邦菸酒武器及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)增加撥款，「我們仍在等待總統和白宮繼續努力，我們必須在紐約市做必須之事，警員們正在解決市民的生活質量問題，我們正在消滅危險的幫派和持槍分子。」

社區安全小組上月啟動以來，已經執行超過100次拘捕，其中近七成犯罪嫌疑人有刑事犯...
社區安全小組上月啟動以來，已經執行超過100次拘捕，其中近七成犯罪嫌疑人有刑事犯罪前科。（圖：市長辦公室提供）

亞當斯 暴力犯罪 紐約市

上一則

長島灣大量廢棄捕蝦器已存在20年 成為龍蝦囚牢

下一則

布碌崙8大道華社 14輛車後窗被砸

延伸閱讀

華裔酒店協會黃華清退休 亞當斯感謝其社區貢獻

華裔酒店協會黃華清退休 亞當斯感謝其社區貢獻
BA.2致疫情反彈 亞當斯：5歲以下續戴口罩

BA.2致疫情反彈 亞當斯：5歲以下續戴口罩
籲國會盡快撥款 紐約將發630萬居家新冠檢測盒

籲國會盡快撥款 紐約將發630萬居家新冠檢測盒
BA.2變種肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令

BA.2變種肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令
亞當斯簽首項法案 百萬公寓免漲租

亞當斯簽首項法案 百萬公寓免漲租

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯