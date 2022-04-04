亞當斯：社區安全小組啟動有成效 拘嫌7成有前科

亞當斯表示，社區安全小組上月啟動以來，已經執行超過100次拘捕，其中近七成犯罪嫌疑人有刑事犯罪前科。（圖：市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)3日表示，用於打擊槍枝暴力犯罪 的社區安全小組(Neighborhood Safety Teams)上月啟動以來，已經執行超過100次拘捕，其中近七成犯罪嫌疑人有刑事犯罪前科。

為扭轉治安惡化的局面，亞當斯重啟前市長白思豪(Bill de Blasio)當政時期廢除的便衣止罪小組，重新冠名為社區安全小組，3月中旬上路執法，執法人員不再穿便衣，而是身著帶有警員字樣的統一服裝；亞當斯在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪時表示，「我們必須阻止槍枝流入的趨勢，同時也必須清除現在已在社區流傳的槍枝，社區安全小組就是在做這件事。」

根據市府數據，截至3月30日社區安全小組已經執行101次拘捕，其中22次與槍枝暴力相關，這之中有人曾被拘捕，14人有暴力犯罪前科；亞當斯表示，小組啟動不到三周，就已查獲20多把槍枝，「但還有一個數字很有趣，那就是其中70%的持槍者都有暴力犯罪前科。」

亞當斯再次強調，民眾不應在警員執行拘捕時近距離拍攝視頻或照片，「警員在與持槍歹徒搏鬥時最為危險，這時還有人站在警員身邊拍攝，這是極端危險的。」

亞當斯還稱自己嚴打犯罪的政策確立了中間道路，樹立了民主黨人的新形象，既能夠避免暴力執法，又能夠確保公共安全，「我的過往歷史說明我一直反對濫用警力和暴力執法，我們可以在伸張正義的同時享有公共安全；現在很重要的是告訴人們，現在能夠採取恰當政策改善生活質量的是亞當斯，我也是曾在聯邦法院就有關警察過度使用暴力作證，而現在我掌管警局，因此我知道如何運營警局。」

他還呼籲聯邦政府加強配合，並給聯邦菸酒武器及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)增加撥款，「我們仍在等待總統和白宮繼續努力，我們必須在紐約市做必須之事，警員們正在解決市民的生活質量問題，我們正在消滅危險的幫派和持槍分子。」