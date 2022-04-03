我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈爾科夫居民智取 給俄軍有毒食物 致2死28加護500送醫

拿美護照逃離烏 男星：車上只有我是男的、好丟臉

布碌崙八大道14輛車後窗被砸 居民憂治安

記者胡聲橋／紐約報導
66街八大道和九大道之間14輛車後窗被砸爛，這是其中兩輛。(記者胡聲橋/攝影)
66街八大道和九大道之間14輛車後窗被砸爛，這是其中兩輛。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林) 66街八大道和九大道之間14輛停在路邊的汽車後車窗被砸爛。據目擊者稱，這一事件是在天還沒黑的時候發生的。附近居民說，這條街以前就發生過車窗玻璃被砸事件，但這麼大規模的砸車窗事件還是第一次碰到。當地居民非常擔心社會治安。

2日晚，松柏之家社區服務中心的陳偉儀到八大道參加一個同鄉會晚宴，她大約在6時45分的時候把自己的車停在66街八大道和九大道之間的路邊停車位。大約9時30分晚宴結束，她出門來開車，卻發現自己車的後窗被打碎了，而且停在左右的車後窗都被打爛了。她馬上給一起赴宴的68分局的警察Jun Chen打了電話，警方趕到現場後核實，共有14輛車後車窗被毀。

66街八大道和九大道之間的這段路一邊是小公園(Dust Bowl Field)，一邊是閒置的空地，兩邊都沒有住家，而且也沒有監控錄像。據3日早上在小公園健身的陳先生介紹，事件發生在2日晚大約7時左右，那時天還沒有黑，他在小公園的另一邊聽見連續的啪啪啪的聲音，就朝這邊看，遠遠地看到有一個人在拿東西敲停在路邊的車後窗。因為距離太遠，陳先生沒有看到敲車後窗的人長什麼樣。

也在晨練的鄭先生說，他女婿陳宏2日晚把車停在那裡，3日早上要用車，卻發現車後窗被砸。他女婿一般不把車停在這裡，但卻偏偏趕上了車窗被砸。這一路段以前也發生過車窗被打爛的事件，但都是零星的事件，這次排在一起的14輛車車後窗被砸，還是第一次發生。鄭先生說，看到那麼多輛車車窗被砸，他以後一定不敢把車停在那裡了，而且，對於把車停在自家門口，他也覺得不放心。

松柏之家社區服務中心的陳偉儀八大道赴宴後，發現自家車後窗被砸。(陳偉儀提供)
松柏之家社區服務中心的陳偉儀八大道赴宴後，發現自家車後窗被砸。(陳偉儀提供)
66街八大道和九大道之間14輛車後窗被砸爛，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝影)
66街八大道和九大道之間14輛車後窗被砸爛，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝影)
66街八大道和九大道之間14輛車後窗被砸爛，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝影)
66街八大道和九大道之間14輛車後窗被砸爛，這是其中一輛。(記者胡聲橋/攝影)

警察 健身 布碌崙

上一則

紐約市公校缺勤率達40% 37萬學生曠課 較疫情前翻倍

延伸閱讀

紐約市公校缺勤率達40% 37萬學生曠課 較疫情前翻倍

紐約市公校缺勤率達40% 37萬學生曠課 較疫情前翻倍
7旬華嫗稱遭白人刺傷 警公布嫌犯為亞裔男

7旬華嫗稱遭白人刺傷 警公布嫌犯為亞裔男
日落公園市議員阿維萊斯就職 華社同歡

日落公園市議員阿維萊斯就職 華社同歡
高檔手表成盜賊目標 洛市搶案頻傳

高檔手表成盜賊目標 洛市搶案頻傳
日落公園市議員阿維萊斯慶就職 華人踴躍出席

日落公園市議員阿維萊斯慶就職 華人踴躍出席

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死9傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死9傷
港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯