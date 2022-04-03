布碌崙八大道14輛車後窗被砸 居民憂治安

66街八大道和九大道之間14輛車後窗被砸爛，這是其中兩輛。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林) 66街八大道和九大道之間14輛停在路邊的汽車後車窗被砸爛。據目擊者稱，這一事件是在天還沒黑的時候發生的。附近居民說，這條街以前就發生過車窗玻璃被砸事件，但這麼大規模的砸車窗事件還是第一次碰到。當地居民非常擔心社會治安。

2日晚，松柏之家社區服務中心的陳偉儀到八大道參加一個同鄉會晚宴，她大約在6時45分的時候把自己的車停在66街八大道和九大道之間的路邊停車位。大約9時30分晚宴結束，她出門來開車，卻發現自己車的後窗被打碎了，而且停在左右的車後窗都被打爛了。她馬上給一起赴宴的68分局的警察 Jun Chen打了電話，警方趕到現場後核實，共有14輛車後車窗被毀。

66街八大道和九大道之間的這段路一邊是小公園(Dust Bowl Field)，一邊是閒置的空地，兩邊都沒有住家，而且也沒有監控錄像。據3日早上在小公園健身 的陳先生介紹，事件發生在2日晚大約7時左右，那時天還沒有黑，他在小公園的另一邊聽見連續的啪啪啪的聲音，就朝這邊看，遠遠地看到有一個人在拿東西敲停在路邊的車後窗。因為距離太遠，陳先生沒有看到敲車後窗的人長什麼樣。

也在晨練的鄭先生說，他女婿陳宏2日晚把車停在那裡，3日早上要用車，卻發現車後窗被砸。他女婿一般不把車停在這裡，但卻偏偏趕上了車窗被砸。這一路段以前也發生過車窗被打爛的事件，但都是零星的事件，這次排在一起的14輛車車後窗被砸，還是第一次發生。鄭先生說，看到那麼多輛車車窗被砸，他以後一定不敢把車停在那裡了，而且，對於把車停在自家門口，他也覺得不放心。