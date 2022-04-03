公校缺勤率達40% 37萬學生曠課 較疫情前翻倍

受疫情影響，紐約市公校學生長期缺勤率達到40%；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)

新冠疫情爆發以來，紐約市 公校學生長期曠課率飆升至40%，比疫情前2019年的26%幾乎翻倍，意味著有將近37萬5000名學生缺課，而實際比率可能更高；市教育局 決議「出手」改善，力爭在今年底將曠課率降低至28%。

「這個數字令人震驚，但我認為真實情況會更高，因為市教育局在標記「缺勤」這件事上相對較鬆。」維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)表示，即使學生感染新冠被隔離，只要他們在線上登錄或是同老師郵件來往，也可按「出勤」紀錄在案。

「確實如此。」一位布碌崙 (布魯克林)校長表示，「我們被通知，無論如何，孩子們都必須被標記為「出勤」，哪怕只是在郵件、電話裡和學生或是家長取得聯繫，感染或隔離的學生就算做出勤。」而市教育局也證實了這一點。

紐約市公校共有93萬8000名學生，40%的缺勤率代表有大約37萬5000名學生曠課，這已經成為全市教育體系面臨的棘手問題。

受疫情影響，紐約市公校學生長期缺勤率達到40%；圖為曼哈頓華埠容閎小學。(Getty Images)

海姆森透露，按照市教育局規定，「長期曠課」代表學生在一個學年中，因任何有理由或無理由的因素缺課10%或以上(至少18天)，「這往往是學習成績差、逃學、輟學、犯罪和藥物濫用的開始。」

「我們必須要開始採取行動了。」市教育總監班克斯(David Banks)已經要求副手著力改善，努力減少持續增長的曠課率，「核心目標是在今年6月，將全市的曠課率從40%降至30%，預計年底降為28%。」

布碌崙高中校長聯絡人鮑林(Terrence Paulin)透露，市教育局「分產到戶」，每個學區、每個學校都有「指定目標」。

「我們在積極識別有風險的學生，採取措施防止長期缺勤繼續惡化。」紐約市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，「我們期望每個校長都將此事作為優先事項，並為每一個面臨出勤困難的學生，提供他們和他們的家庭所需的支持，以使孩子們在今年底都能表現出色。」