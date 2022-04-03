康尼島月神公園重開 民選官員乘坐旋風過山車慶祝

康尼島當地民選官員搭乘「旋風過山車」，標誌著康尼島遊樂園重啟。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)歷史悠久的康尼島 遊樂場「月神公園」(Luna Park)，2日重開迎客，市議員李凱健(Ari Kagan)、州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)等人出席開幕儀式，並搭乘著名的遊樂設施「旋風過山車」(Cyclone)；活動引來不少人潮，為支持公益事業，月神公園(Luna Park)也將當日的部分營業額捐給當地非營利組織。

康尼島遊樂場業者以及當地商家依賴春夏季遊客維持經濟，在2020年新冠疫情期間曾經關閉，去年雖然重開，但僅接納33%容量的遊客，今年可望再現以往的人潮，商家和顧客都表現得很熱情。

康尼島遊樂場月神公園重啟，許多民眾來捧場。(記者顏潔恩/攝影)

在開幕典禮上，月神公園管理公司國際中央娛樂(Central Amusement International)總裁扎波拉(Alessandro Zamperla)表示，整個團隊為2022年遊樂場大門重開興奮不已，經過一個漫長的冬季，終於又能讓人潮以及歡笑聲充滿公園。

今年慶祝95周年的「旋風過山車」，是每年開幕活動的亮點之一，首95名幸運兒可免費搭乘，並享用免費的經典飲料「牛奶蘇打水」(egg cream)；在開幕剪綵後多名民選官員搭乘過山車，標誌著康尼島遊樂園 重啟。

首次搭旋風過山車的李凱健表示，康尼島是一個家庭和孩童都能盡情享受歡樂的美麗社區，月神公園已是一種象徵，康尼島則是美國的遊樂場，給民眾帶來希望。

為支持公益事業，月神公園將當日的部分營業額捐贈給Children of Promise、the Coney Island Sharks、以及Operation H.O.O.D.三個當地組織，並邀請Children of Promise的小孩免費到遊樂園玩耍；他們的父母因各種原因被囚禁，儘管成長環境艱辛，但仍希望他們能在這個夏季中獲得歡樂。

月神公園內設有30項遊樂設施，刺激程度各不同，且今年還有三個全新娛樂項目，無論民眾的年紀多大，都歡迎和親友小孩出遊享受快樂假期，公園從即日起已開放，營業時間是每周末中午12時至晚8時，4月17日復活節以後的整個星期，公園將每日開放；迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)將在4月10日(周六)回歸。