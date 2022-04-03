遊民滋擾參觀者 影響紐大招生

紐約大學的地標建築華盛頓廣場，如今遊民聚集、治安混亂，給前來參觀學校的家長和學生留下不佳印象。(路透)

春季是紐約大學 等名校接待來自全美乃至世界各地的家長和高中生來校參觀的季節；不過，日益危害公共安全的遊民 問題，正在影響他們的報考意願；近期已發生多起遊民滋擾和攻擊大學參觀者的案件，使受害人對紐約市望而卻步，連帶名校失去潛在的新生。

在紐約大學所處的格林威治村(Greenwich Village)，以學生和家長為主的參觀團，經常遭受不懷好意的遊民挑釁；幾天前在華盛頓廣場(Washington Square)東側的一棟宿舍樓外，一個興致勃勃的訪團被遊民用雞蛋攻擊；還有一名導遊被一個在街邊乞討的遊民搶走了錢。

學生和家長參觀團員展示的一個視頻畫面顯示，一名遊民躺在西四街的馬路中央，汽車慌忙閃避；導遊告訴他們，那個遊民可能是不想活了，企圖自殺；「這種奇葩事情每天都在周邊街頭發生」。

這名無奈的導遊說，他的工作是展示學校，而遊民營造的種種不堪，讓他哭笑不得；「我們的旅行團成員都是金主，他們原本要為子女每年支付7萬8000元至8萬4000元的學雜費，卻在參觀時遇到這種畫面，他們都很詫異、也都不太高興。」

有的家長在紐約大學四周頻頻與遊民遭遇後，對這裡的環境大為不滿，「我不想讓孩子在這裡讀大學了，因為我覺得環境不安全」；導遊說，「有的家長就是因為遇到了遊民攔路乞討，決定讓子女放棄申請這所名校」。

如今一些招生 導遊帶著參觀校園的家長和學生們，盡量在教學樓、圖書館一帶流連，把學校的歷史底蘊和優秀專業介紹給他們，刻意避開遊民聚集、犯罪橫行的地標—華盛頓廣場。

可儘管如此，遊民還是無處不在，時常與景仰紐約大學的人們不期而遇；去年有一名精神錯亂的遊民向一名導遊吐口水，並緊緊跟隨一位母親，讓她花容失色，驚呼「這個校園簡直是隨時被引爆的炸彈。」

今年已收到創紀錄的10萬5000份申請，並允許12.2%申請人到校參觀的紐約大學，正試圖扭轉當地社區治安堪憂的印象；校方表示，為導遊提供了對講機，並進行安全培訓，以應對有破壞性的個人(遊民)。