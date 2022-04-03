遊民滋擾參觀者 影響紐大招生
春季是紐約大學等名校接待來自全美乃至世界各地的家長和高中生來校參觀的季節；不過，日益危害公共安全的遊民問題，正在影響他們的報考意願；近期已發生多起遊民滋擾和攻擊大學參觀者的案件，使受害人對紐約市望而卻步，連帶名校失去潛在的新生。
在紐約大學所處的格林威治村(Greenwich Village)，以學生和家長為主的參觀團，經常遭受不懷好意的遊民挑釁；幾天前在華盛頓廣場(Washington Square)東側的一棟宿舍樓外，一個興致勃勃的訪團被遊民用雞蛋攻擊；還有一名導遊被一個在街邊乞討的遊民搶走了錢。
學生和家長參觀團員展示的一個視頻畫面顯示，一名遊民躺在西四街的馬路中央，汽車慌忙閃避；導遊告訴他們，那個遊民可能是不想活了，企圖自殺；「這種奇葩事情每天都在周邊街頭發生」。
這名無奈的導遊說，他的工作是展示學校，而遊民營造的種種不堪，讓他哭笑不得；「我們的旅行團成員都是金主，他們原本要為子女每年支付7萬8000元至8萬4000元的學雜費，卻在參觀時遇到這種畫面，他們都很詫異、也都不太高興。」
有的家長在紐約大學四周頻頻與遊民遭遇後，對這裡的環境大為不滿，「我不想讓孩子在這裡讀大學了，因為我覺得環境不安全」；導遊說，「有的家長就是因為遇到了遊民攔路乞討，決定讓子女放棄申請這所名校」。
如今一些招生導遊帶著參觀校園的家長和學生們，盡量在教學樓、圖書館一帶流連，把學校的歷史底蘊和優秀專業介紹給他們，刻意避開遊民聚集、犯罪橫行的地標—華盛頓廣場。
可儘管如此，遊民還是無處不在，時常與景仰紐約大學的人們不期而遇；去年有一名精神錯亂的遊民向一名導遊吐口水，並緊緊跟隨一位母親，讓她花容失色，驚呼「這個校園簡直是隨時被引爆的炸彈。」
今年已收到創紀錄的10萬5000份申請，並允許12.2%申請人到校參觀的紐約大學，正試圖扭轉當地社區治安堪憂的印象；校方表示，為導遊提供了對講機，並進行安全培訓，以應對有破壞性的個人(遊民)。
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