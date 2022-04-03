遊民夜宿曼哈頓銀行提款機大廳 執法難

華埠的美國銀行分行，天未暗便有遊民在提款機大廳內用紙殼搭窩。(記者張晨／攝影)

隨著紐約市遊民 問題日益嚴重，曼哈頓 一些銀行7天24小時開放的室內自動提款機空間，成為了一些流浪漢借宿的「寓所」，他們不但在之中濫用毒品 ，更破壞室內設施及環境，警方接到報警執法時更遇攻擊，困難重重。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)法學和警務學教授奧唐奈(Eugene O'Donnell)表示，遊民夜晚在提款機大廳留宿好像已經成了順理成章的事情；「眾所周知，提款機可能成為犯罪和暴力的溫床，遊民的占領似乎將把事態變得更糟。」

曼哈頓中城盛莫瑞丘(Murray Hill)第17社區委員會主席羅伯茨(Matt Roberts)表示，這個問題已經達到了「危機」層面。

羅伯茨說，「銀行一直在向市警施壓，要求他們採取一些強制措施，而我觀點是，一到夜間就可以鎖門，因為現實情況是，多數(銀行客戶)是不會選擇在晚上去銀行取錢的。但銀行堅持提供24小時服務。」

市警表示，警員在99%的情況下能夠避免衝突，轉移留宿者；「但我們不能直接進去就把他們拘捕，因為法律的一部分，是我們必須給他們選擇離開的機會。」

這個問題也不只局限在中城，華埠及下城的一些銀行大廳情況更為嚴重；在市警五分局轄區包厘街的美國銀行(Bank of America)，每晚至少有三人在提款機大廳內留宿、使用毒品甚至排泄；不久前更有遊民在牆上抄寫聖經，並在警員試圖阻止時發起肢體攻擊。

美國銀行在回應中表示，「我們非常重視客戶和員工的安全，當收到關於治安問題的警報時，我們的安全團隊會迅速與執法部門合作解決這個問題。

警方稱，即使執法者試圖干預，如果地區檢察官辦公室不採取行動，問題也不會消失；「曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的兩位檢察官，皆是如此的不作為。」

3月底市長亞當斯(Eric Adams)宣布清理違建帳篷的遊民，而不願選擇遊民所的人對於住所的選擇更加局限；民眾擔心街頭遊民氾濫的情況將會愈加嚴重。