偷車激增…停車務必熄火上鎖

紐約市汽車竊盜激增 ，拖吊場停放很多被盜車。（歐新社）

紐約市汽車 竊盜案激增，到處有被盜後棄置的車輛；警方提醒駕駛，路邊停車務必熄火上鎖。

最近在皇后區，有一輛本田 (Honda)汽車被棄置路邊，所有零件被取走，目前停放在「B&M towing」拖吊場， 是「失而復得的被盜車輛」(recovered stolen car)；該拖吊場經理福克(Edward Folk) 說，停車場裡約90%是這類被盜車輛，有時一天拖回十到15輛。

福克說，這是一個大問題，「B&M Towing」為警察局拖吊車輛，是多家拖吊公司之一，拖吊到的被盜車如此之多，不難想像有更多這樣的被盜車輛；福克說他未曾像現在這麼忙。

市警總局稱，全市今年到目前為止共有3151輛汽車被盜，遠超過2019年同期的905輛，等於較疫情 爆發前增加近250%；市警局汽車犯罪部門(Auto Crime)指揮官拉波羅(Robert LaPollo)說，這已成趨勢，並影響到全市所有行政區。

拉波羅說，這些被盜車輛有一半以上未熄火卻無人看管、或司機把鑰匙留在車內，他認為，駕駛漫不經心是汽車盜竊增多的部分原因。

拉波羅說，小偷們總在街上走來走去，看到車子便試著拉拉門把，直到找到一輛未上鎖的汽車，年份或型號無關緊要，只要還在發動中卻無人看管、或者鑰匙留在車內，就會被偷走，有時被用來犯罪。

本月稍早，一輛白色本田雅閣(Honda Accord)在皇后區被盜，車主說她帶著鑰匙跑進熟食店，車子未熄火且有一扇車門未上鎖，結果，兩個人見機跳上車飛馳而去，所幸這輛車最終被尋回，所有零件完好無損，被拖到 B&M Towing停車場。

福克說，疫情導致汽車零件短缺、需求增加，進而誘發盜竊，白色本田雅閣車被盜卻完好尋回很罕見。

福克必須將拖回的被盜車輛停在拖吊場滿30天，才能拖到紐約市警局，因為數量太多，拖吊場空間快用光了，所以他讓員工扮演偵探，希望快速讓車主找到被盜車輛。