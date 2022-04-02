我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

偷車激增…停車務必熄火上鎖

編譯周芳苑／綜合1日電
紐約市汽車竊盜激增 ，拖吊場停放很多被盜車。（歐新社）
紐約市汽車竊盜激增 ，拖吊場停放很多被盜車。（歐新社）

紐約市汽車竊盜案激增，到處有被盜後棄置的車輛；警方提醒駕駛，路邊停車務必熄火上鎖。

最近在皇后區，有一輛本田(Honda)汽車被棄置路邊，所有零件被取走，目前停放在「B&M towing」拖吊場， 是「失而復得的被盜車輛」(recovered stolen car)；該拖吊場經理福克(Edward Folk) 說，停車場裡約90%是這類被盜車輛，有時一天拖回十到15輛。

福克說，這是一個大問題，「B&M Towing」為警察局拖吊車輛，是多家拖吊公司之一，拖吊到的被盜車如此之多，不難想像有更多這樣的被盜車輛；福克說他未曾像現在這麼忙。

市警總局稱，全市今年到目前為止共有3151輛汽車被盜，遠超過2019年同期的905輛，等於較疫情爆發前增加近250%；市警局汽車犯罪部門(Auto Crime)指揮官拉波羅(Robert LaPollo)說，這已成趨勢，並影響到全市所有行政區。

拉波羅說，這些被盜車輛有一半以上未熄火卻無人看管、或司機把鑰匙留在車內，他認為，駕駛漫不經心是汽車盜竊增多的部分原因。

拉波羅說，小偷們總在街上走來走去，看到車子便試著拉拉門把，直到找到一輛未上鎖的汽車，年份或型號無關緊要，只要還在發動中卻無人看管、或者鑰匙留在車內，就會被偷走，有時被用來犯罪。

本月稍早，一輛白色本田雅閣(Honda Accord)在皇后區被盜，車主說她帶著鑰匙跑進熟食店，車子未熄火且有一扇車門未上鎖，結果，兩個人見機跳上車飛馳而去，所幸這輛車最終被尋回，所有零件完好無損，被拖到 B&M Towing停車場。

福克說，疫情導致汽車零件短缺、需求增加，進而誘發盜竊，白色本田雅閣車被盜卻完好尋回很罕見。

福克必須將拖回的被盜車輛停在拖吊場滿30天，才能拖到紐約市警局，因為數量太多，拖吊場空間快用光了，所以他讓員工扮演偵探，希望快速讓車主找到被盜車輛。

汽車 本田 疫情

上一則

BA.2致疫情反彈 亞當斯：5歲以下續戴口罩

延伸閱讀

普亭：馬立波守軍投降才停轟 禁烏克蘭作戰人員離開

普亭：馬立波守軍投降才停轟 禁烏克蘭作戰人員離開
澤倫斯基瑞典國會演說 呼籲協助戰後重建

澤倫斯基瑞典國會演說 呼籲協助戰後重建
俄軍猛烈攻擊 烏克蘭札波羅熱實施38小時宵禁

俄軍猛烈攻擊 烏克蘭札波羅熱實施38小時宵禁
俄軍轟炸烏克蘭南部車站 強占馬立波醫院挾人質

俄軍轟炸烏克蘭南部車站 強占馬立波醫院挾人質
烏民揭暴行：躲俄軍搶劫殺人 趴天花板夾層

烏民揭暴行：躲俄軍搶劫殺人 趴天花板夾層

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住