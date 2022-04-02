我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

披薩店主挺身救亞裔 民眾募款65萬元…捐贈者多為華裔

記者張心／紐約報導
受害人61歲韓裔張恩熙現身感激稱「欠父子二人太多」。（陳熠提供）
受害人61歲韓裔張恩熙現身感激稱「欠父子二人太多」。（陳熠提供）

3月26日晚間見義勇為救助韓裔老婦的披薩店主父子，1日受到來自各級民選官員的表彰，稱讚其為「紐約英雄」；店主路易·蘇爾約維奇(Louie Suljovic)批評檢方縱容罪犯的軟弱態度，要求「輕罪不起訴」倡議者、曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)辭職；受害人61歲韓裔張恩熙(Eun Hee Chang，音譯)則感激稱「欠父子二人太多」。

上月26日晚間9時許，張恩熙在經過皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)巴士打大道(Baxter Ave)鄰近82街(82nd St)時，突遭兩名歹徒從背後捅刀搶劫，隨即跑入附近路易披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)求助，38歲的店主路易和68歲的父親卡茲姆·蘇爾約維奇(Cazim Sulijovic)立刻跑出店外抓歹徒；在搏鬥中，卡茲姆身中九刀，路易被砍一刀，兩人肺部均被毆打塌陷，但堅持拖住歹徒直到警察趕到。

經過重症治療，路易在昨日順利出院，表示自己恢復良好，但父親的狀況還需要一些時間觀察，「到時我會再向公眾更新他的健康情況」；此外，路易十分關心被害人張恩熙的情況，「我們很關心她，她還好嗎？」之後張恩熙現身答謝，直言「我欠他們太多，我不在意自己，只祈求他們平安。」

「我希望這次事件會是一個轉折點，是時候改變紐約的治安狀況了。」路易在一片歡呼聲中發言道，「犯罪率一直在上升，為什麼？因為做壞事不會有代價，就像白艾榮那樣的人說他不會起訴。這說明什麼？說明他應該被撤職，因為他不打算履行他的本職義務。」

（視頻來源：記者張心）

國會眾議員孟昭文、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、艾姆赫斯特醫院首席執行官阿迪加(Helen Arteaga Landaverde)等，紛紛為蘇爾約維奇父子獻上標章獎狀；孟昭文在頒發的受國會認可的特別證書和聲明中，稱讚其英勇的善行，是「真正的英雄」。

街坊鄰居幫忙創建於上月28日的GoFundMe募款頁面，截至1日，也已吸引到近14萬民眾自發捐贈了近65萬元，遠遠超出了7萬5000元的募款目標，並且參與捐贈的多數為華裔。

「如果重演我還是會再做一次，為什麼我要在清楚後果的情況下依舊如此？因為這就是我，我在這裡就是要幫助我的鄰居，這樣到了晚上我才可以輕鬆入睡。」路易說，「我不是一個英雄，我就是一個普通的紐約人，但紐約不再是原來的紐約了，失去了紐約曾經的力量。」

路易獲得國會眾議員孟昭文頒發國會認可的表彰證書。（記者張心／攝影）
路易獲得國會眾議員孟昭文頒發國會認可的表彰證書。（記者張心／攝影）

韓裔 眾議員 皇后區

上一則

BA.2變種肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令

延伸閱讀

披薩店主父子救亞裔女被砍 華人善款湧入

披薩店主父子救亞裔女被砍 華人善款湧入
1個月犯3案 歹徒搶劫亞裔女被控多項罪名

1個月犯3案 歹徒搶劫亞裔女被控多項罪名
馬桂英葬禮 夫兒雨中送行…夫難接受事實 盼嚴懲兇手

馬桂英葬禮 夫兒雨中送行…夫難接受事實 盼嚴懲兇手
亞裔總商會論壇 籲團結對抗仇恨

亞裔總商會論壇 籲團結對抗仇恨
馬桂英兒子抵紐約 送母最後一程 盼父回中國

馬桂英兒子抵紐約 送母最後一程 盼父回中國

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯