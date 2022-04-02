披薩店主挺身救亞裔 民眾募款65萬元…捐贈者多為華裔

受害人61歲韓裔張恩熙現身感激稱「欠父子二人太多」。（陳熠提供）

3月26日晚間見義勇為救助韓裔 老婦的披薩店主父子，1日受到來自各級民選官員的表彰，稱讚其為「紐約英雄」；店主路易·蘇爾約維奇(Louie Suljovic)批評檢方縱容罪犯的軟弱態度，要求「輕罪不起訴」倡議者、曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)辭職；受害人61歲韓裔張恩熙(Eun Hee Chang，音譯)則感激稱「欠父子二人太多」。

上月26日晚間9時許，張恩熙在經過皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)巴士打大道(Baxter Ave)鄰近82街(82nd St)時，突遭兩名歹徒從背後捅刀搶劫，隨即跑入附近路易披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)求助，38歲的店主路易和68歲的父親卡茲姆·蘇爾約維奇(Cazim Sulijovic)立刻跑出店外抓歹徒；在搏鬥中，卡茲姆身中九刀，路易被砍一刀，兩人肺部均被毆打塌陷，但堅持拖住歹徒直到警察趕到。

經過重症治療，路易在昨日順利出院，表示自己恢復良好，但父親的狀況還需要一些時間觀察，「到時我會再向公眾更新他的健康情況」；此外，路易十分關心被害人張恩熙的情況，「我們很關心她，她還好嗎？」之後張恩熙現身答謝，直言「我欠他們太多，我不在意自己，只祈求他們平安。」

「我希望這次事件會是一個轉折點，是時候改變紐約的治安狀況了。」路易在一片歡呼聲中發言道，「犯罪率一直在上升，為什麼？因為做壞事不會有代價，就像白艾榮那樣的人說他不會起訴。這說明什麼？說明他應該被撤職，因為他不打算履行他的本職義務。」

（視頻來源：記者張心）

國會眾議員 孟昭文、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、艾姆赫斯特醫院首席執行官阿迪加(Helen Arteaga Landaverde)等，紛紛為蘇爾約維奇父子獻上標章獎狀；孟昭文在頒發的受國會認可的特別證書和聲明中，稱讚其英勇的善行，是「真正的英雄」。

街坊鄰居幫忙創建於上月28日的GoFundMe募款頁面，截至1日，也已吸引到近14萬民眾自發捐贈了近65萬元，遠遠超出了7萬5000元的募款目標，並且參與捐贈的多數為華裔。

「如果重演我還是會再做一次，為什麼我要在清楚後果的情況下依舊如此？因為這就是我，我在這裡就是要幫助我的鄰居，這樣到了晚上我才可以輕鬆入睡。」路易說，「我不是一個英雄，我就是一個普通的紐約人，但紐約不再是原來的紐約了，失去了紐約曾經的力量。」