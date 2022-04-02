紐約州稅負 全美最高

民眾對疫情 造成的財務窘迫仍然心有餘悸，許多納稅人可能想知道家庭財務今年將如何受到報稅 的影響。由於稅法複雜，對不同家庭的適用也各不相同，因此普通人很難知道家庭財務會受到報稅的多大衝擊。

被稱為「稅務負擔」(tax burden)的稅率，有助於釐清人們的困惑。稅負與稅率不同，稅率因為個人的各種情況不同而差異很大，而稅負是衡量居民支付州稅和地方稅的總收入的比例。

為了確定哪些州的居民稅負最重，WalletHub公司對全國50個州的三大州稅進行比較，作為所在州的個人總收入的一部分，三大州稅分別為財產稅、個人所得稅，和銷售與消費稅。

經比較發現，紐約州的總稅負和個人所得稅的稅負，分別是以12.75%和4.9%雙雙位居全國第一，財產稅的稅負是以4.43%排在全國第六，銷售消費稅的稅負是以3.42%排列全國第25位。

新州和康州的總稅負分別是10.11%和10.06%排在全國第六、第七位，總稅負最低的三個州分別是阿拉斯加的5.06%、田納西州 的5.75%和德拉瓦州的6.22%。

排名使用的數據來自稅賦政策中心(Tax Policy Center)，百分比是代表三大州稅的一種州稅在個人總收入中的占比。