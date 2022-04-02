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紐約市仇亞攻擊激增 瑪麗奧促申請FEMA資金強化安保

記者顏潔恩／紐約報導
瑪麗奧呼籲社區領袖向聯邦急難管理局申請安全補助計畫，獲得資金完善安全設備。(本報檔案照)
瑪麗奧呼籲社區領袖向聯邦急難管理局申請安全補助計畫，獲得資金完善安全設備。(本報檔案照)

紐約市仇恨犯罪自新冠疫情後激增，針對某族裔群體、信仰組織的偏見也愈發嚴重，史泰登島一間猶太人社區中心更是收到炸彈威脅，引發民眾擔憂；選區包括史島、布碌崙(布魯克林)南區的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前呼籲社區領袖向聯邦急難管理局(FEMA)申請安全補助計畫(Security Grant Program)，獲得資金完善安全設備。

瑪麗奧3月30日發布聲明指出，近來非營利組織、社區中心、宗教場所等遭遇攻擊和威脅，上周史島的一間猶太人社區中心收到炸彈威脅，民眾需緊急疏散至安全區域，所幸未造成實質傷害，但也令其他人和社區組織感到惶恐。

她介紹FEMA推出的一項「安全補助計畫」，向可能遭遇恐怖主義、仇恨犯罪威脅的社區組織提供一筆經費，以強化他們的安全系統，面對危險時有更好的防備；此外，當地組織也能與地方、州政府或其他機構建立聯繫，在緊急狀況中快速協調和配合工作，將傷害減至最低。

「隨著紐約市宗教場所面臨愈來愈多的仇恨犯罪以及莫名攻擊，當地組織是時候邁出一步保護自身的安全和財產」，瑪麗奧表示；她將會督促市府和州府繼續打擊這些帶有攻擊性的犯罪行為，與此同時當地組織可立即向FEMA發出申請，不要錯過聯邦提供的資源。

仇恨犯罪 紐約市 猶太

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