法拉盛超堵 交通局長步步驚心…黃敏儀促縮短公車道時間

交通局長羅格貴茲(右二)1日受市議員黃敏儀(左二)邀請，參訪皇后區法拉盛緬街及周圍主幹道。（記者張心／攝影）

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)1日受市議員黃敏儀邀請，參訪皇后區法拉盛 緬街及周圍主幹道；羅格貴茲被非高峰時段的車輛擁堵狀況震驚，直言「之前沒人給出解決方案嗎？」黃敏儀訴求交通局著力緩解法拉盛堵車情況，出台不同時段交替停車規定，縮短緬街公車道使用時間，設置標示防止駕駛「吃」無謂的罰單。

由市長亞當斯 (Eric Adams)任命的新交通局局長羅格貴茲，曾長期任職市議會交通委員會主席，也曾擔任市議員長達12年，此次是他上任局長後首次探訪華人社區。「我很榮幸來法拉盛參觀，作為一名移民 官員，我知道移民社區在改變和重建社區上是多麼不易，我會聯合市長辦公室及市議會多多和社區溝通，傾聽大家的訴求，了解情況後努力做出改善。」

法拉盛緬街交羅斯福大道(Roosevelt Ave.)是全紐約市排名第三的繁忙路口，僅次於時報廣場和聯合廣場(Union Square)，法拉盛市中心的交通樞紐也被稱為全市最繁忙的火車與公車換乘樞紐，「就是這樣一個忙碌的交通中心和商業社區，因為一些原因而使堵車現象異常嚴重。」黃敏儀表示。

她首先帶領羅格貴茲從緬街進入40路(40th Rd.)，兩旁熱鬧的商鋪及堵滿車輛的景象使新交通局長大吃一驚，「之前和市府部門反應他們怎麼回覆？有給出任何改良方案嗎？」之後聽聞這只是擁堵嚴重路段的其中之一，還有37大道等多條線路長期擁堵後，羅格貴茲皺緊眉頭。

「這裡餐館密布，需要不停運送食品，但運送車很難在附近找到車位，原本138街的大停車場又被拆除了，導致這些車只能隨機停靠，打開警戒燈，導致其他的車輛也很難經過。」黃敏儀說。

黃敏儀還指出，由於一年多以前，緬街公車道開啟，導致多條公交線路經過該地區，頻繁停靠的公車占用了大量的空間，使交通擁堵變得更加嚴重，「找停車位是一件相當難的事情，所以我希望交通局可以縮短公車道使用時間，解決食客和遊客停車難的問題，因為這個因素已經使附近商家收入大幅下滑。」

「加上公車道標示設計不明，很多駕駛無意駛入公車道後收到了多張罰單，我希望交通局可以改變相關標誌，甚至是在擁堵路段出台不同時段交替停車規定，使來訪的民眾可以放心找到停車位。」黃敏儀說。