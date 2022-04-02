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籲國會盡快撥款 紐約將發630萬居家新冠檢測盒

記者張晨／紐約報導
紐約市將分發630萬個居家新冠檢測盒，亞當斯呼籲國會盡快發放疫情援助資金。(市長辦公室提供)
紐約市將分發630萬個居家新冠檢測盒，亞當斯呼籲國會盡快發放疫情援助資金。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)1日呼籲國會盡快為疫情援助計畫撥超過150億元緊急資金，以便緩解各地政府的抗疫壓力；與此同時，市府會繼續向全市分發630萬個家庭新冠檢測盒，以抗擊新型變種病毒。

紐約市將繼續通過市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)向紐約人免費提供檢測和疫苗接種服務，但亞當斯表示，聯邦政府一直在拖延援助，這已經威脅到了紐約和全國其他地區社區的健康安全。

他指出，國會尚未批准的150多億元資金有可能會影響聯邦政府對疫苗和治療方法的供應、取消聯邦政府向私人醫療機構提供的疫苗接種、檢測和向沒有保險的人提供門診治療的報銷；甚至會減少立即獲得檢測、治療和接種服務的機會，使全國面臨失去未來開發和分發新變種疫苗能力的風險。

本周早些時候，亞當斯已經會見了紐約市國會代表團，並敦促他們立即推動新冠肺炎援助計畫的通過；但同時由於新變種病毒的加劇，防疫工作也需同步推進。

亞當斯表示，全市抗疫的腳步從未停下，市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)將在4月為全市2500多個社區組織、圖書館、文化機構、禮拜場所和選舉辦公室提供額外630萬份免費居家新冠檢測盒。

亞當斯說，「這樣可以確保紐約人在出現症狀時可以立即進行檢測，這樣他們就可以安全前往工作場所、學校或與家人和朋友聚會，或在需要時及時接受治療。」

亞當斯表示紐約市將分發630萬個居家新冠檢測盒。(市長辦公室提供)
亞當斯表示紐約市將分發630萬個居家新冠檢測盒。(市長辦公室提供)

檢測 亞當斯 疫苗

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