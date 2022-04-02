BA.2致疫情反彈 亞當斯：5歲以下續戴口罩

BA.2變種致疫情再升溫，紐約市長亞當斯要求繼續執行五歲以下孩童須戴口罩的命令。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)上周才表示，若疫情 沒有反覆，將從4月4日(周一)起不再強制五歲以下兒童在校戴口罩 ；但由於歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐使疫情再有回溫趨勢，他1日召開記者會表示，該口罩令將繼續執行。

而同一天，史泰登島的州高等法院法官波爾齊奧(Ralph Porzio)宣布，廢除對紐約市五歲以下兒童佩戴口罩的規定；但市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)和亞當斯表示，由於新變種病毒前景難料，將不會遵循該法院判決，而會繼續要求孩子們戴口罩。

「原因是我們從數據中看到了疫情正在輕微抬頭。」亞當斯說，希望做好準備，而不是驚慌失措，「我們的計畫是用一周的時間來評估，然後再考慮是否會取消口罩令。」

他表示，市府也在審視法官的裁決，並將尋求暫緩執行，讓口罩令得以繼續在公立學校和日托中心等實施，「我們的法律團隊將提出上訴，我們有能力做對這座城市最好的事；法律團隊將採取必要措施，確保城市安全」。

亞當斯說，根據法官的命令，紐約市目前不能強制五歲以下兒童戴口罩，但他強調，仍然建議父母給孩子戴上口罩。

而自疫情以來反覆無常的學生口罩強制政策，讓不少家長「忍無可忍」，他們稱市長「獨斷專行」的做法屬於違憲行為；1日一些家長在市府前集會，支持法院的判決。

家長群的委託律師切薩(Michael Chessa)表示，許多家長都說持續讓學齡前兒童配戴口罩，已嚴重影響了他們的社交和成長。

但瓦桑說，「病例數一直在增加，這引起了我們的注意。如果順這個勢頭走下去，我們預計在幾周內就會達到更高的風險類別」。

「我們強烈建議，任何年齡層的紐約人，根據他們的風險水平和舒適程度，選擇在室內戴口罩。」瓦桑說，「這就是為什麼你依然能看到很多人依舊戴著口罩，許多場所也未執行口罩鬆綁的規定」。