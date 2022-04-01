州府預算談判今截止 修改保釋法懸而未決
紐約州新財年預算談判4月1日將截止，但州長霍楚(Kathy Hochul)和州參眾兩會仍未就州府提出的修改保釋制度提案達成協議；目前州議員們已準備周末回到各自選區，預算必須在下周一(4日)之前投票通過；霍楚3月31日表示，州府和州議會在一些重大議題上已有共識，正在接近達成協議。
目前談判的難點仍在霍楚提出的十點保釋制度修改案，包括允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權、嚴打槍枝犯罪等；紐約郵報報導，州議會內部人員表示，州府和州議會確認無法在3月31日午夜前達成協議。
在州參議會民主黨人30日晚的會議上，議員們表示最大的爭議點在於是否給法官更多的設保自由裁量權；一位議員表示，州府提出要「確保嫌犯能夠回到法庭受審的同時採取最少的限制舉措」，但允許法官考慮嫌犯對社會的有害程度再做決定；州參議會對此提出不同建議，認為只有當嫌疑人可能對人造成傷害時，法官才能自由裁量。
州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)則表示，本周末之前預算案恐無法通過，承認州議會周末仍將繼續工作，但對於一些重大問題「已有進展」，預計下周一可通過一些法案。
州眾議會30日晚也舉行閉門會議，一位匿名議員表示，預算案達成協議的可能性較高，但一些細節仍未敲定；州眾議員也準備回到選區，因4月1日為穆斯林齋月開始，同時一些競選的州議員也須趕在下周連署簽名截止前籌集更多簽名。
根據州主計長辦公室的信息，若預算案在4月1日沒能通過，下一個截止日期為4月4日(周一)下午4時，必須在此之前之前通過，才能避免州府員工新財年發不出工資的窘境。
霍楚表示，現在是紐約州經濟恢復的重要時刻，「我將繼續確保州預算能夠反映民眾的迫切需求，解決我們面臨的首要問題，無論是改善公共安全還是支持小商業者，這些都是重要而複雜的議題，我們需要解決這些問題；我將繼續與州議會領袖保持協商，目前我們在一些重大政策議題上有共識，正在接近達成協議。」
州長辦公室一些負責預算談判的員工感染新冠肺炎，也拖慢了談判進程；霍楚發言人海思(Hazel Crampton-Hays)表示，所有周府員工都會定期檢測，如果感染將被隔離；霍楚仍在為最後敲定預算而努力。
上一則
紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期
下一則
FB留言