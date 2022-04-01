州府預算談判今截止 修改保釋法懸而未決

紐約州新財年預算談判4月1日截止，但州長霍楚和州參眾兩會仍未就州府提出的修改保釋制度提案達成協議。（州參議會提供）

紐約州 新財年預算 談判4月1日將截止，但州長霍楚 (Kathy Hochul)和州參眾兩會仍未就州府提出的修改保釋制度提案達成協議；目前州議員們已準備周末回到各自選區，預算必須在下周一(4日)之前投票通過；霍楚3月31日表示，州府和州議會在一些重大議題上已有共識，正在接近達成協議。

目前談判的難點仍在霍楚提出的十點保釋制度修改案，包括允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權、嚴打槍枝犯罪等；紐約郵報報導，州議會內部人員表示，州府和州議會確認無法在3月31日午夜前達成協議。

在州參議會民主黨人30日晚的會議上，議員們表示最大的爭議點在於是否給法官更多的設保自由裁量權；一位議員表示，州府提出要「確保嫌犯能夠回到法庭受審的同時採取最少的限制舉措」，但允許法官考慮嫌犯對社會的有害程度再做決定；州參議會對此提出不同建議，認為只有當嫌疑人可能對人造成傷害時，法官才能自由裁量。

州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)則表示，本周末之前預算案恐無法通過，承認州議會周末仍將繼續工作，但對於一些重大問題「已有進展」，預計下周一可通過一些法案。

州眾議會30日晚也舉行閉門會議，一位匿名議員表示，預算案達成協議的可能性較高，但一些細節仍未敲定；州眾議員也準備回到選區，因4月1日為穆斯林齋月開始，同時一些競選的州議員也須趕在下周連署簽名截止前籌集更多簽名。

根據州主計長辦公室的信息，若預算案在4月1日沒能通過，下一個截止日期為4月4日(周一)下午4時，必須在此之前之前通過，才能避免州府員工新財年發不出工資的窘境。

霍楚表示，現在是紐約州經濟恢復的重要時刻，「我將繼續確保州預算能夠反映民眾的迫切需求，解決我們面臨的首要問題，無論是改善公共安全還是支持小商業者，這些都是重要而複雜的議題，我們需要解決這些問題；我將繼續與州議會領袖保持協商，目前我們在一些重大政策議題上有共識，正在接近達成協議。」

州長辦公室一些負責預算談判的員工感染新冠肺炎，也拖慢了談判進程；霍楚發言人海思(Hazel Crampton-Hays)表示，所有周府員工都會定期檢測，如果感染將被隔離；霍楚仍在為最後敲定預算而努力。