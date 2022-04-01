我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

州府預算談判今截止 修改保釋法懸而未決

記者和釗宇／紐約報導
紐約州新財年預算談判4月1日截止，但州長霍楚和州參眾兩會仍未就州府提出的修改保釋制度提案達成協議。（州參議會提供）
紐約州新財年預算談判4月1日截止，但州長霍楚和州參眾兩會仍未就州府提出的修改保釋制度提案達成協議。（州參議會提供）

紐約州新財年預算談判4月1日將截止，但州長霍楚(Kathy Hochul)和州參眾兩會仍未就州府提出的修改保釋制度提案達成協議；目前州議員們已準備周末回到各自選區，預算必須在下周一(4日)之前投票通過；霍楚3月31日表示，州府和州議會在一些重大議題上已有共識，正在接近達成協議。

目前談判的難點仍在霍楚提出的十點保釋制度修改案，包括允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權、嚴打槍枝犯罪等；紐約郵報報導，州議會內部人員表示，州府和州議會確認無法在3月31日午夜前達成協議。

在州參議會民主黨人30日晚的會議上，議員們表示最大的爭議點在於是否給法官更多的設保自由裁量權；一位議員表示，州府提出要「確保嫌犯能夠回到法庭受審的同時採取最少的限制舉措」，但允許法官考慮嫌犯對社會的有害程度再做決定；州參議會對此提出不同建議，認為只有當嫌疑人可能對人造成傷害時，法官才能自由裁量。

州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)則表示，本周末之前預算案恐無法通過，承認州議會周末仍將繼續工作，但對於一些重大問題「已有進展」，預計下周一可通過一些法案。

州眾議會30日晚也舉行閉門會議，一位匿名議員表示，預算案達成協議的可能性較高，但一些細節仍未敲定；州眾議員也準備回到選區，因4月1日為穆斯林齋月開始，同時一些競選的州議員也須趕在下周連署簽名截止前籌集更多簽名。

根據州主計長辦公室的信息，若預算案在4月1日沒能通過，下一個截止日期為4月4日(周一)下午4時，必須在此之前之前通過，才能避免州府員工新財年發不出工資的窘境。

霍楚表示，現在是紐約州經濟恢復的重要時刻，「我將繼續確保州預算能夠反映民眾的迫切需求，解決我們面臨的首要問題，無論是改善公共安全還是支持小商業者，這些都是重要而複雜的議題，我們需要解決這些問題；我將繼續與州議會領袖保持協商，目前我們在一些重大政策議題上有共識，正在接近達成協議。」

州長辦公室一些負責預算談判的員工感染新冠肺炎，也拖慢了談判進程；霍楚發言人海思(Hazel Crampton-Hays)表示，所有周府員工都會定期檢測，如果感染將被隔離；霍楚仍在為最後敲定預算而努力。

紐約州新財年預算談判4月1日即將截止，但州長霍楚和州參眾兩會仍未就州府提出的修改...
紐約州新財年預算談判4月1日即將截止，但州長霍楚和州參眾兩會仍未就州府提出的修改保釋制度提案達成協議。（州長辦公室提供）

預算 霍楚 紐約州

上一則

紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期

下一則

5歲以下口罩令4月4日取消 家長告市府違憲

延伸閱讀

紐約客談／收緊保釋法 不是「倒退」

紐約客談／收緊保釋法 不是「倒退」
無現金保釋 紐約州2/3選民認助長犯罪

無現金保釋 紐約州2/3選民認助長犯罪
收緊保釋法 市警局長州府遊說

收緊保釋法 市警局長州府遊說
民調：近三分之二選民認保釋規定過鬆 助長犯罪

民調：近三分之二選民認保釋規定過鬆 助長犯罪
州長改革保釋案 議會：要再討論 另提10方案較勁

州長改革保釋案 議會：要再討論 另提10方案較勁

熱門新聞

女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
黃哈莉。(取自GoFundMe網站)

紐約長島7歲華裔女童摔倒 窒息缺氧死亡 眾籌喪葬費

2022-03-24 15:54
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

2022-03-30 09:42

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供