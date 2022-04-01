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紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期

記者胡聲橋／紐約報導
州議會通過的國會和州議會選區地圖，被州高等法院法官裁決違憲，勒令重畫。(美聯社)
州議會通過的國會和州議會選區地圖，被州高等法院法官裁決違憲，勒令重畫。(美聯社)

紐約州高等法院法官帕麥卡利斯特(Patrick McAllister)3月31日做出裁決，認定紐約州民主黨控制的州議會重新畫分的國會和州議會選區地圖違憲，要求州議會重新畫分選區，在4月11日前提交方案；這一裁決可能導致紐約州初選延期。

共和黨籍的麥卡利斯特在裁決中說，州議會重新畫分的國會議員選區是「傑利蠑螈」(Gerrymandering)，對民主黨有利；他說，這些國會議員選區，連同州議會選區，必須重畫，至少應得到一些兩黨議員的共同支持。

麥卡利斯特讓州議會在4月11日之前再次提出重畫選區的方案，如果新地圖仍未能通過法院的審核，他將命令法院批准的專家來重新畫分選區，而州政府必須支付費用。

州議會領袖表示，他們將對該裁決提出上訴。州參議會多數黨領袖墨菲(Mike Murphy)說，這只不過是整個過程中的一個步驟，最終判決將由州上訴法院作出；他希望隨著上訴程序的進行，麥卡利斯特的裁決將被推翻。

紐約州初選訂於6月28日舉行，許多參選人已在新選區開始競選活動。麥卡利斯特說，如果州議會無法提出得到兩黨支持的重畫選區計畫，最後將不得不由外部專家來重畫選區，那將是一個耗時費錢的過程，可能使紐約州在8月23日之前沒有選區地圖，而這是紐約州可以推遲初選的最後日期。

按照州議會2月2日通過的選區重畫地圖，人們預計將能給民主黨在紐約州增加三個國會眾議員席位，紐約市也將新增兩個州參議員席位，進一步強化民主黨對紐約州的控制。共和黨人對此大為不滿，對新地圖提起訴訟，誓言要推翻選區重畫計畫。

紐約州 民主黨 共和黨

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