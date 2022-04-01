紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期

州議會通過的國會和州議會選區地圖，被州高等法院法官裁決違憲，勒令重畫。(美聯社)

紐約州 高等法院法官帕麥卡利斯特(Patrick McAllister)3月31日做出裁決，認定紐約州民主黨 控制的州議會重新畫分的國會和州議會選區地圖違憲，要求州議會重新畫分選區，在4月11日前提交方案；這一裁決可能導致紐約州初選延期。

共和黨 籍的麥卡利斯特在裁決中說，州議會重新畫分的國會議員選區是「傑利蠑螈」(Gerrymandering)，對民主黨有利；他說，這些國會議員選區，連同州議會選區，必須重畫，至少應得到一些兩黨議員的共同支持。

麥卡利斯特讓州議會在4月11日之前再次提出重畫選區的方案，如果新地圖仍未能通過法院的審核，他將命令法院批准的專家來重新畫分選區，而州政府必須支付費用。

州議會領袖表示，他們將對該裁決提出上訴。州參議會多數黨領袖墨菲(Mike Murphy)說，這只不過是整個過程中的一個步驟，最終判決將由州上訴法院作出；他希望隨著上訴程序的進行，麥卡利斯特的裁決將被推翻。

紐約州初選訂於6月28日舉行，許多參選人已在新選區開始競選活動。麥卡利斯特說，如果州議會無法提出得到兩黨支持的重畫選區計畫，最後將不得不由外部專家來重畫選區，那將是一個耗時費錢的過程，可能使紐約州在8月23日之前沒有選區地圖，而這是紐約州可以推遲初選的最後日期。

按照州議會2月2日通過的選區重畫地圖，人們預計將能給民主黨在紐約州增加三個國會眾議員席位，紐約市也將新增兩個州參議員席位，進一步強化民主黨對紐約州的控制。共和黨人對此大為不滿，對新地圖提起訴訟，誓言要推翻選區重畫計畫。