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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

5歲以下口罩令4月4日取消 家長告市府違憲

記者張心／紐約報導
紐約市即將於4月4日取消五歲及以下兒童的口罩令。（市長辦公室提供）
紐約市即將於4月4日取消五歲及以下兒童的口罩令。（市長辦公室提供）

紐約市訂於4月4日(周一)取消五歲以下兒童口罩令，但疫情以來反復無常的學生口罩強制政策，讓不少家長「忍無可忍」，決定到法院起訴市府違反憲法、「胡亂」頒布強制令，要阻止市府在未來未經州議會授權，再出台新的口罩規定。

「我們的訴求不是「無病呻吟」，疫情以來市府隨意又反覆無常的口罩令讓人難以忍受，而滑稽的是他們又解釋不清背後支持這些政策的指標和數據。」家長群的委託律師切薩(Michael Chessa)表示，「就連現在市長要取消口罩令，也顯得衝動又一時興起。」

市長亞當斯(Eric Adams)在3月初解除了公校口罩令，並在3月22日宣布，若疫情沒有反彈，將從4月4日起也不再強制五歲以下兒童在校戴口罩；這意味著全市約9萬5000名兒童將可自行選擇是否繼續戴口罩，即使五歲以下兒童尚無疫苗可供接種。

不過目前有些反彈的疫情，使口罩令的變動再次引起討論；根據市衛生局最新數據，紐約市仍處於低風險地區，但是由於感染數據又有攀升，曼哈頓正在靠近中風險水平；市衛生局發言人加勒赫(Patrick Gallahue)說，「這些風險評定不會觸發自動的政策反應，所以未來公校口罩令如何改變還沒有定論。」

「想要改變口罩令可以，但不能市府說什麼就是什麼，未來想要再讓孩子們戴口罩的話，必須經過州議會的同意。」律師切薩說，「這就是我們4月1日要在史泰登島的州高等法院提出的訴求。」

紐約市已經發生多起針對口罩令的訴訟，但法院的裁決最終都站在市府一邊。

「我們不能被噪音干擾，必須基於科學和孩子的安全為前提，做正確的事」，亞當斯表示，「口罩令這件事不應走極端，唯一的辦法就是服從科學和數字，這正是我們正在做的事情，不能讓我們的城市再次關閉。」

口罩 疫情 紐約市

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