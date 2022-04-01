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美國華人博物館年會 華裔二戰老兵獲傳承獎

記者和釗宇／紐約報導
駱家輝(右三)、林傑屏(右四)和華裔二戰老兵群體獲頒「傳承獎」。（記者和釗宇／攝影）
駱家輝(右三)、林傑屏(右四)和華裔二戰老兵群體獲頒「傳承獎」。（記者和釗宇／攝影）

美國華人博物館(MOCA)3月31日在曼哈頓舉辦年度「傳承獎」頒獎晚會(Legacy Awards Gala)，華裔二戰老兵群體榮獲「家族傳承大獎」(Generational Legacy Award)；前華盛頓州長、駐中國大使、商務部長駱家輝(Gary Locke)、泛林集團(Lam Research Corporation)創始人林傑屏(David Lam)獲頒「傳承獎」。

傳承獎旨在表彰贊助人和開創者對美國華人歷史傳承上所做出的突出成就和貢獻；MOCA館長姚南熏表示，所有在美華人都是真正的美國人，「今天所有獲獎者都代表了這一點；例如駱家輝，他既保持了自己的華人傳統，同時也是百分之百的美國人；林傑屏是美國半導體行業的先驅，華裔二戰老兵更是代表了華裔對美國的貢獻。」

姚南熏表示，如今美中關係緊張，對在美華人影響較大，「我們曾經歷1950年代的麥卡錫主義，日裔美國人在二戰期間也被拘禁，我們必須阻止這些事情再次發生；美國是移民國家，無論你長什麼樣，都是美國人。」

美國陸軍首位華裔少將陳紹章等四名退役軍人代表二戰老兵群體接受頒獎；陳紹章是第三代華裔，在軍中服役32年；1961年，陳紹章從密西根大學畢業後參軍，後成為美國陸軍首位華裔二星少將，曾指揮美國陸軍導彈司令部；陳紹章的祖父曾是中國廣東到美國參與鐵路建造的華裔工人，父親Moon Chen二戰時曾隨陳納德將軍支援中國抗戰，是一名飛虎隊隊員。

駱家輝是來自廣東台山的第三代移民，父親駱榮碩曾參加過二戰；駱家輝在1997年至2005年間擔任華盛頓州州長，是全美首位華裔州長；他於2009年3月至2011年7月為第36任聯邦商務部長，2011年3月他被前總統歐巴馬提名出任駐中大使，2014年離任。

林傑屏是全球第三大半導體設備廠商泛林集團創始人，該公司也是首個在納斯達克上市的由華裔創辦的公司，員工多達1萬5000人；他生於廣東花縣，在香港完成中學，在加拿大大學畢業，1980年創辦泛林集團，推出半導體生產全自動化電漿蝕刻技術，公司於1984年上市。

華裔 華人 商務部

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