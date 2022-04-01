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紐約市開打第2劑補強針 距上次接種要隔4個月

編譯孫梁／綜合3月31日電
紐約市開始為50歲及以上的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(路透)
紐約市開始為50歲及以上的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(路透)

紐約市從3月31日開始為符合條件的人施打新冠疫苗第二劑補強針，即第四針疫苗接種，包括50歲以上的居民和有免疫系統缺陷的人，距上一次接種至少要相隔四個月。

全市許多接種點已開始提供第二劑補強針，民眾可以上網預約，網址為https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/，或https://vaccinefinder.nyc.gov/，也可自行前往最近的地點接種，如今已沒有前些時候人頭攢動搶打疫苗的情景。

除市府的接種點外，許多連鎖藥房也做好了準備。紐約所有的Rite Aid藥房都可施打第二劑補強針的輝瑞和莫德納疫苗，預約和自行前往均可；CVS藥店也提供第二劑補強針服務，預約和沒有預約均可；華格林(Walgreens)藥店開始為沒有預約的人打第二劑補強針，4月1日起可上網預約。

如果民眾認為市府接種點和藥店的選擇均不合適，可與家庭醫生諮詢，以找到打第二劑補強針的合適地點。

紐約市衛生局強調，每個人至少都應打一劑補強針。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，Omicron變種病毒引發的疫情爆發後，與沒有接種的人相比，打過補強針的人死於感染的機率要低21倍。

聯邦食品暨藥品管理局(FDA)授權輝瑞和莫德納疫苗的接種者可施打第二劑補強針，已得到CDC背書；CDC表示，第二劑補強針是選項，並不建議所有符合條件的人都施打，但人們至少應打一劑補強針；CDC認為，對50歲以上者和免疫系統嚴重缺陷的人，打第二針很有必要。

FDA迄今只允許為有免疫系統缺陷的人打第二劑補強針，年齡至少在12歲以上。目前只有輝瑞疫苗可用於12歲兒童，莫德納疫苗僅限成年人使用。

凡是接種嬌生(J&J)一劑疫苗並在四個月前打過補強針的成年人，也可接種第二劑補強針。

目前的疫苗需求增大，感染人數又重新增多。根據州府31日發布的數據，全州新增病例4493例，其中紐約市1923例，全州住院新冠患者為825人，新增死亡八例。

紐約市的新感染人數與陽性率雖然遠不及三個月前的水平，但趨勢是緩慢升高，過去一周曼哈頓的感染率增多40%，過去兩周逼近100%。

根據第二劑補強針的施打指南，感染率高的中青年群體，目前尚沒有資格接種第二劑補強針。

疫苗 紐約市 CDC

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