紐約客談／新冠疫苗第2劑補強針 到底打不打

紐約市 已經開打新冠疫苗 第二劑補強針，對象是50歲及以上人士，還有免疫系統功能低下的民眾；不過這次完全不見了第一劑補強針開打時的熱鬧場景；許多市民說，現在疫情已經不嚴重了，之前打過兩針(完全接種)或已打完第一劑補強針，應該就足夠防範病毒了。

一些連鎖藥房從3月31日開始就接受第二劑補強針預約，不過上門的民眾寥寥，很多人已經忘記了疫苗預約網站的網址；而設在曼哈頓美國自然歷史博物館海洋館的疫苗接種站，在3月最後一天關閉，完成了使命；這些仿佛都預示著，新冠疫苗的接種熱潮已經退去了。

數字會說話，根據市衛生局3月底發布的數據，紐約市有86.5%的居民接種了一劑疫苗，77.6%已完全接種(兩劑)，打了一劑補強針的則只有36.6%；放眼紐約州，81.5%州民接種了一劑疫苗，73.8%已完全接種。

紐約市疫苗接種曾經有兩個高潮，一個是去年上半年前兩劑疫苗接種時期，一個是去年底和今年初紐約市府為接種補強針疫苗的民眾提供100元獎金時期；預約網站一位難求、疫苗站外大排長龍的場面，許多人還記憶猶新。

不過隨著Omicron 變種病毒疫情的消退，市民打補強針的熱情也逐漸消失；而且紐約市府的疫苗強制令，僅要求前兩針，所以接種補強針的人口比例，截至目前還不到四成，而且增長十分緩慢。

如今Omicron的亞變種病毒BA.2引發的感染數字，比起Omicron本尊每天在紐約造成8、9萬新增陽性病例，顯然是小巫見大巫；不過也要看到病例上升的趨勢，紐約州的新增病例數，已從一兩周前的日增2000例左右，先後突破了3000例和4000例；因此，符合條件的民眾，接種第二劑補強針，肯定對防疫大有裨益，所以別再猶豫，盡快預約接種吧。

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