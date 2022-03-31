紐約承諾建公廁 16年只完成5個

紐約市公共廁所缺乏，圖為曼哈頓地鐵站內的一間公廁。(MTA提供)

紐約市 府十多年前承諾在市區安裝公廁，迄今只安裝五座，另外15座不見安裝時間表或其他細節。

彭博(Mike Bloomberg)任市長期間，2006年宣布與後來 JC Decaux收購的Cemusa公司簽訂20年協議，要在紐約市安裝20座公廁、3500 個公車候車亭、至少330個報攤。

16年過去，全市只安裝五座公廁；其他廁所設備被囤放在皇后區倉庫裡，市府官員拒絕說明細節。

曾是遊民 的沃克(Karim Walker)說，這座城市已放棄確保人們能「解放」的義務，這是人類基本需求。

根據紐約市商情媒體Crain's New York Business報告，現任市長亞當斯 (Eric Adams)團隊判定，「建築規範」(Building Code)最近的修改，不表示市府可強制餐館對公眾開放廁所。

至於人行道廁所，市交通局發言人加斯特爾(Scott Gastel) 2020年8月說，疫情導致安裝延後，兩個新公廁「將很快安裝」，迄今毫無動靜。市府團隊拒絕談論延誤原因、也未透露新時間表。

紐約市府與JC Decaux的合約將於2026年到期。

JC Decaux 發言人阿茲特(George Arzt) 說，下一步將安裝布碌崙兩座公廁，但他和市府官員拒絕細說具體位置及時間表，僅提及電力、污水和供水需求等技術問題是尋找合適地點的挑戰。

目前紐約市約2376名遊民每天努力找廁所；有些人依賴火車站公廁、友善的餐廳，也有人潛入長島火車(LIRR)如廁。

已安裝的5座街道公廁很受歡迎，去年12月使用超過3600 次。

對此議題直言不諱的新市議員奈爾斯(Sandy Nurse)促亞當斯政府安裝更多公廁，她說，即使有1000億元預算，紐約市拒造更多公廁令人費解，這也是公共安全和公民權利問題。

長期以來，全美各地致力提供街道公廁，尤其在低收入社區。1970年代，倡議人士推動不收費公廁，許多州甚至視收費公廁非法，但公廁的替代解決方案並未出現。