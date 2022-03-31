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法拉盛遊民所定名玉蘭花園 只收帶孩子家庭

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛遊民所的地點尚未動工。(記者曹健╱攝影)
法拉盛遊民所的地點尚未動工。(記者曹健╱攝影)

針對法拉盛市中心的過渡性住房建案，在30日由市議員黃敏儀召開的線上公聽會上，負責開發及運營的非營利機構「城市資源研究所」(URI)以及亞洲人平等會(AAFE)，首次公布了遊民所名字「玉蘭花園」(Magonlia Gardens)及初步的項目成本明細，表示公開招標環節上將考慮當地企業，並優先為當地民眾提供相關就業崗位，他們還表示社區也非常需要過渡性住房，過渡性住房與平價屋之間並非二選一的關係。

城市資源研究所及亞平會表示，4.4億元為40年整體成本，每年預算約1110萬元，城市資源研究所將先提供服務後通過報銷獲得服務成本，其中，建築開發成本占44%，其中包括土地評估、建造施工費、專業服務費及申請費、融資以及存置成本，建築開發成本將以貸款的形式獲得，後通過合約中規定的租金償還。

建築開發成本以外的預算，則涵蓋29%的人事開銷，包括服務、保安、行政花銷，16%的維修、運營、器材、電費及保險開銷，9%的緊急維修預算，以及2%未被歸納在合約中的其他費用。

市遊民服務局第一副局長帕克(Molly Park)及副局長(Doreen Howe)表示，在合同履行期間，遊民所僅提供給帶有孩子的無家可歸家庭，不會轉為他用，根據市裡其他的過渡性住房數據來看，72%的住客為帶有一至兩位孩童的單身母親，且有孩子越來越少、且年紀越來越小的趨勢，她們搬到過渡性住房的三大原因為原住房過度擁擠、收到驅逐令、以及家庭暴力。

城市資源研究所無家可規項目的副主席瑞查森(Natalie Richardson)則補充，從以往他們著手的案例來看，這些以單親母親及幼兒為主要住戶的家庭，不會在社區中有任何的犯罪行為；建築開發公開招標時將考慮當地企業，估算的47個就業崗位也將優先考慮當地民眾。

亞平會共同行政總監孫慧君則表示，持有該土地的亞平會不會將土地賣給其他建商，社區有建設過渡性住房的需要，從他們以往服務社區的經驗來看，社區中許多人住在過度擁擠的住房，由於身分或租金上漲等問題面臨被房東驅逐以及騷擾的風險，艾妲(Ida)颶風中淹死非法出租地下室的11位居民，其中十位是亞裔，颶風中許多失去住家的居民也被迫離開法拉盛，而過渡性住房則可給他們一個再次站住腳的機會。

不過，仍有不少與會者及社區民眾提出，社區裡6萬個要平價屋不要遊民所的連署簽名為何數次被忽視，為何亞平會不能開誠布公地與民眾共同探討如何群策群力、在這塊土地建立眾望所歸地平價屋的可能。

法拉盛遊民所效果圖。(亞平會提供)
法拉盛遊民所效果圖。(亞平會提供)
亞平會及城市資源研究所公布法拉盛遊民所項目成本明細。(線上會議截圖)
亞平會及城市資源研究所公布法拉盛遊民所項目成本明細。(線上會議截圖)

遊民 預算 平價屋

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