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新病例多為25-34歲 衛生局籲室內戴口罩

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市政府將出台50歲及以上人士接種第二劑新冠疫苗補強針的具體辦法。(美聯社)
紐約市政府將出台50歲及以上人士接種第二劑新冠疫苗補強針的具體辦法。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)批准50歲及以上人士接種第二劑新冠疫苗補強針，紐約市政府即將出台具體指南和接種辦法，為市民提供接種指引；市衛生局表示，新增病例以25歲至34歲的年輕人群體為最多，該局呼籲人們在室內戴上口罩。

根據州府30日公布的數字，全州29日新增病例3243例，其中紐約市新增1288例，全州新冠住院患者有817人，死亡六人。

市衛生局表示，市內五個區的病例都在增加，這意味著病毒傳播正在加劇；雖然病毒傳播仍處於很低的水平，但鼓勵紐約客採取措施，保護自己和家人；該局30日在推特上表示，「強烈建議」 紐約客在室內戴上口罩，並接種疫苗加強針。

根據CDC規定，50歲及以上人士接種第二劑加強針，須跟第一劑補強針間隔至少四個月。

CDC雖然批准了第二劑補強針，但目前僅僅把它當作一個選項，並沒有完全推薦。紐約市雖然仍在制定接種第二劑補強針的指導原則，但一些私營機構已經開始為民眾提供接種服務；連鎖藥房Rite Aid在30日表示，該藥房所有紐約分店，已經開始為民眾接種輝瑞和莫德納的第二劑補強針。

被稱為「隱形Omicron」的BA.2變種病毒，現在已是紐約市乃至美國最主要的病毒毒株，已超過紐約市新增病例的71%。感染BA.2變種病毒的症狀，包括髮燒或發冷、流鼻涕和疲勞等。

衛生官員認為，BA.2變種占新增病例主流，並不一定會加劇社區感染新冠病毒的風險；紐約市的新冠警報級別仍然是「低」；儘管紐約市的感染率有所上升，但住院率正在下降，自3月1日以來，七天平均住院率下降了約60%。

病毒專家表示，到目前為止，關於這個BA.2亞變體病毒仍有許多未知數，雖然世界衛生組織(WHO)說BA.2比之前的變種病毒「本質上更具傳播性」，但目前沒有證據表明它更能抗拒疫苗，或引發更嚴重的感染。

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