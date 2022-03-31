前腳出門後腳進賊 白石鎮華人住宅被偷 損失逾萬元

法拉盛轄區109分局警員日前向居民展開防盜宣導，提醒民眾放在戶外的梯子很容易被竊賊使用成為攀爬工具，務必要收進倉庫或車房。(取自109分局推特)

位於皇后區 白石鎮(Whitestone)的一棟華人 民宅，日前家中無人時遭歹徒入室盜竊，整棟屋子都被洗劫，受害人損失約1萬7000元，兩名嫌犯目前仍在逃，市警呼籲知情民眾提供線索。

警方30日表示，偷家案發生在白石鎮147街近17路的一棟華人民宅內，受害人為一名31歲的華人男性，27日早上約9時，他從家裡外出，當晚8時回家時，發現整棟屋子都遭到洗劫，家中所有的門被鎖住，僅廚房後窗開著。

警方在初步調查後發現，嫌犯有兩名，但由於從頭到腳都被包裹，無法判斷其族裔以及年齡，當日早10時左右，嫌犯從民宅後部進入，大約10時48分左右離開，受害人損失了約1萬7400元價值的物品，包括現金、LV包、LV圍巾、Gucci包以及一只公文包。

受害人發帖表示，屋子裡的潮鞋丟了一地，當初嫌麻煩，一直未在屋內裝安全監控，加上地區治安不錯，五六年都安安穩穩，但經過偷竊一案，堪稱是「一朝被教做人」，還是需要裝上監控設備，「花小錢以買心安」。

警方表示，兩名嫌犯目前仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。