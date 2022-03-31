亞裔中城麥當勞遭襲 嫌犯被捕 受害人母親曾警告：不要回紐約

而後仍窮追不捨毆打、搶劫，旁邊一名目擊者立於一側，無動於衷。(警方提供)

一名亞裔男子28日在曼哈頓中城麥當勞 點餐時，遭到一非洲裔男子屢次攻擊後搶劫，他曾幾次懇求旁邊人報警搭救，但仍被無視；受害者的母親30日表示，此前就因紐約糟糕的治安警告過兒子，不要貿然搬回，但不想還是成為了攻擊目標；警方目前已將涉案嫌犯拘捕，該人有20多次被捕紀錄。

「我說，『救命，救命，請快報警！』受害者迪松(Melvin Dizon)30日仍然躺在表維醫院的病床上， 「我希望周遭的人能幫幫我，顧客、店員誰都可以，但他們沒有……我猜他們是害怕了。」

案件發生在當日早上7時30分，53歲的迪宗在第七大道429號的麥當勞自助點餐機前點餐，突遭坐在後面的一非洲裔男子揮拳毆倒在地，而此前嫌犯已經糾纏過多名顧客索要錢財。

在警方提供的近一分鐘的監控錄像中，嫌犯湊近受害者並試圖在其身上摸索，但受害者一直護住自己並試圖離開；但嫌犯再度猛力將其扔到牆邊，並多次揮拳猛毆，直至受害者癱倒在地後又抬腳狠踹其頭部多次，才搶劫成功。

「我被擊倒在地。」迪松回憶說，「我感覺自己就像在拳擊台上被人重拳擊倒了一樣。待我再次睜眼時，警察 就進來了。」

迪松75歲的母親門多薩(Carolina Mendoza)於2007年從紐約搬至拉斯維加斯，「我不知道我的兒子會成為受害者，我試著告訴他不要回去，但卻無濟於事，因為他太愛紐約了。 」

迪松在新冠疫情中被原本工作的律師事務所解雇，便返回了居住的新澤西州；兩周前，他剛剛在西37街的一家律師樓找到了新工作。

市警30日證實，他們已經將居住在皇后區的30歲嫌犯奧桑代羅(Rasheed Osundairo)拘捕，據悉他在地鐵 上違法占座時，被一名休班的警察認出，隨後被捕。

奧桑代羅還被控在本月23日在地鐵內襲擊他人，警方稱他有20多次違法前科。

市長亞當斯(Eric Adams)30日也讚揚了認出嫌犯的警員，「那名警員立刻叫來了支援隊伍進行拘捕，而且是在他休班期間，我向他脫帽致敬。」