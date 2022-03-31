紐約客談／收緊保釋法 不是「倒退」

州長霍楚日前提出「十點立法計畫」(10-point plan)，呼籲收緊現行的保釋法，賦予法官更多裁量權，讓法官根據被告的罪犯史，決定是否允許保釋或繼續羈押，也將與州議會在州預算 談判中共同協商該議題，然而州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins) 和州眾議長希士提(Carl Heastie)，仍在為現有的保釋法申辯，考辛斯說，「我們願意聆聽各種想法，但是沒有人會往回走」(But nobody's going backward)，進步派民主黨人士也累次強調：「要站在歷史正確的一邊」。

但事實上，沒有人否定保釋法促進司法公正、不以金錢作為保釋自由的底色，更多是意在公共安全與完善司法漏洞之間找到平衡，全市的罪案上升，結果是弱勢群體以及少數族裔社區、尤其是亞裔 社區在為此買單，遭受更多的攻擊與損害，法案不僅儘是宣導一種進步色彩的理念，促進社會的變革、公正與進步，也當然要考慮到實施以後在實際層面對於社區的影響及其所代表的選民的心意。

包括牛毓琳、劉醇逸、金兌錫在內的亞裔州議員，強調罪案上升與保釋法並無聯繫，受到疫情 影響，全國的罪案都在上升；這樣無視亞裔遭受的仇恨犯罪激增，顯然是在向忽視亞裔權益的主流政客靠攏和獻媚。

與市長、州長等溫和派「唱反調」的市主計長蘭德，剛剛出台的報告也提出，在保釋法實施前後，累犯的再次被捕率幾乎不變，暗示保釋法不會促進更多「抓了又放」的累犯犯罪，但蘭德的報告沒有指出，保釋法實施以後，無論是否僅僅與疫情相關，全市的罪案確實在激增，被捕的嫌犯在減少，更重要的，那些面臨暴力重罪(violent felony)指控的嫌犯，在審前獲釋期間，又犯下新的暴力重罪的案件大幅度變多了，而這些都是對於公共安全不容小覷的威脅。

(紐約客談，每周二至周六見報)