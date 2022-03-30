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華埠7天陽性率破5%…BA.2來勢洶洶 已逾全州新病例7成

記者和釗宇／紐約報導
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者顏嘉瑩/攝影)

傳染力更強的Omicron變種病毒的亞變種BA.2病毒來襲，紐約州疫情近日回升，中部地區檢測陽性率已經超過9%；儘管紐約市的陽性率整體維持低位，但曼哈頓疫情反彈較快，華埠、下東城地區的七天平均陽性率已突破5%；州長霍楚(Kathy Hochul)29日致函紐約州的國會參眾議員，請求增加抗疫撥款。

根據州府數據，全州28日新增病例2400例，單日檢測陽性率已經從兩周前的1.6%升至3.15%，七天平均檢測陽性率升至2.43%，新冠住院人數、插管治療人數均小幅增長，新增死亡九人。

其中，中紐約地區(Central New York)地區的七天平均檢測陽性率已經達到9.11%；紐約市目前疫情數字仍處低位，州府數據顯示，全市七天平均陽性率僅為1.8%，是全州十大地區中最低，新冠住院人數也繼續下降。

全市28日新增病例960例，其中曼哈頓新增334例，為五區最多，該區大部分郵遞區號的七天平均陽性率已經超過4%；下城地區疫情反彈較快，華埠/下東城(10002)已經達到5.18%，翠貝卡(Tribeca，10007)則高達9.26%。

根據州府29日數據，目前BA.2亞變種病毒感染已占全州新增病例的71%，成為主導病毒；霍楚同日致函紐約州在華府的國會議員，請求增加聯邦抗疫撥款；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日也已批准為50歲以上民眾接種第二劑的補強針，霍楚表示，如果沒有額外的聯邦撥款，接種準備工作可能無法快速展開。

她在信中表示，如果BA.2亞變種病毒的疫情走勢重演上一輪Omicron疫情走勢，確保相關民眾接種第二劑補強針至關重要；「疫情已經多次證明其走勢難以預計，無論紅州藍州都是如此，疫苗仍然是我們抵禦重症和住院的最佳武器，但現在不是自滿的時間；我敦促你們在國會，確保我們不再重複2020年3月疫情的黑暗時期，我們必須確保有足夠的資源應對疫情。」

對於疫情升溫，霍楚表示，目前州府正在嚴密關注，「中紐約地區的疫情反彈說明民眾仍須保持警惕，做好防疫工作、接種疫苗和補強針、和確診人員接觸或出現症狀時及時檢測，確診後居家隔離。」

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)則表示，「在市內公共場合，如果民眾認為戴口罩較安全，就應該戴口罩，免疫系統缺陷患者及其他高危人群更應如此。」

霍楚致信紐約州國會參眾議員，請求提供更多撥款用於抗疫。(州長辦公室提供)
霍楚致信紐約州國會參眾議員，請求提供更多撥款用於抗疫。(州長辦公室提供)
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者和釗宇/攝...
曼哈頓疫情反彈較快，華埠/下東城地區的七天平均陽性率已突破5%。(記者和釗宇/攝影)

疫情 檢測 霍楚

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