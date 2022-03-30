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紐約州就業流失45.4萬 全美最糟

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，紐約州私營企業的就業崗位數量仍比疫情前少45萬4000個，4.1%的就業赤字率在美國本土各州最高。(記者和釗宇／攝影)
數據顯示，紐約州私營企業的就業崗位數量仍比疫情前少45萬4000個，4.1%的就業赤字率在美國本土各州最高。(記者和釗宇／攝影)

聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，紐約州私營企業的就業崗位數量仍比疫情前少45萬4000個，就業赤字率(employment deficit rate)為4.1%，在美國本土各州中最高；紐約市的就業赤字率更高達7%，旅遊等產業工作崗位數量預計到2026年才能恢復至疫情前水平。

數據顯示，全美已經有21個州的就業崗位數量超過了疫情前水平，全美因疫情減少了2100萬個就業崗位，目前已經恢復了1960萬個崗位，就業赤字率為1.1%；然而，紐約州4.1%的就業赤字率遠高於全美各州，僅低於本土之外，主要依靠旅遊業的夏威夷和阿拉斯加，造成該現象主因為紐約市，尤其是曼哈頓的人口大幅下降。

公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)高級研究員麥克馬洪(EJ McMahon)表示，儘管聯邦政府過去兩年來為紐約州提供了2700億元紓困金，但紐約州工作崗位的恢復仍極為緩慢，還需要做更多工作才能加速紐約州的經濟恢復。

他表示，疫情導致的封城等嚴格防疫措施，的確對經濟有影響，但並不能解釋紐約州為何恢復如此緩慢，因為新澤西州、康乃狄克州、麻州和加州也經歷了封城等嚴厲措施防疫，但新澤西州和加州的就業崗位已經與疫情前相差無幾；此外，佛州和德州的崗位數量甚至超過疫情前。

州長霍楚(Kathy Hochul)今年1月曾表示，預計紐約州旅遊業、酒店業和零售業的工作崗位，到2026年才能恢復至疫情前水平；而作為全州的經濟引擎、同時也是首輪疫情中心的紐約市，工作崗位流失最為嚴重，目前仍然比疫情前少28萬2700個崗位，就業赤字率為7%；根據商業組織Morning Consult的調查，阻礙經濟恢復的因素，還包括犯罪猖獗、生活質量下降等。

疫情 就業 紐約州

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