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最新民調：葛謨選州長 僅落後霍楚8%

記者和釗宇／紐約報導
民調顯示，若前州長葛謨(左)決定參選，其支持率僅比現任州長霍楚(中)的低8%。(州長辦公室提供)
民調顯示，若前州長葛謨(左)決定參選，其支持率僅比現任州長霍楚(中)的低8%。(州長辦公室提供)

距離紐約州長初選還有三個月，最新民調顯示，若前州長葛謨(Andrew Cuomo)決定參選，仍然是有力競爭者，現任州長霍楚(Kathy Hochul)的支持率僅領先他8%。

根據錫耶納學院(Siena College)28日發布的民調，如果納入葛謨，霍楚在民主黨選民中的支持率為38%，葛謨則為30%；其他參選人相差較遠，長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)為10%，紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)為7%。

但若葛謨不參選，霍楚仍能保持較大領先優勢；民調顯示，若如此霍楚的支持率將達到52%，威廉姆斯和蘇奧齊則分別僅為12%和11%。

去年因為性騷醜聞下台的葛謨，此前在幾次公開場合演講中暗示，可能再次參選公職，甚至可能再次參選州長，但一直沒有正式宣布。

最近幾份民調都表明，葛謨仍然存在很高的支持度；之前一份愛默生學院(Emerson College)的民調就顯示，葛謨的支持率和霍楚僅相差4%。

不過，民調也顯示，葛謨在民主黨初選中的支持率很難突破30%，因為目前僅有三分之一的民主黨人表示希望葛謨再次參選，僅有32%的人認為葛謨沒有性騷擾女性。

目前霍楚和葛謨的競選資金都很雄厚，霍楚今年1月表示她的競選資金已達2100萬元，葛謨則有1600萬元；錫耶納學院民調專家格林堡(Steven Greenberg)表示，民主黨中對霍楚持正面看法的選民遠比葛謨要多，「但儘管如此，如果葛謨參選，他仍然是有力競爭者。」

葛謨陣營則認為民調數字是葛謨受歡迎度回升的證據，葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)說，「過去幾個月以來，葛謨的支持率翻倍，說明當民眾擁有事實時，就會明白迫使葛謨下台的調查是政治化而且是腐敗的，而葛謨在任時確實提高了人們的生活水平；現在葛謨只是做了兩場演講，表達他對紐約州、全美和民眾黨前景的看法而已。」

葛謨 民調 霍楚

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