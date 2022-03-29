無現金保釋 2/3選民認助長犯罪

民調顯示，2019年通過的無現金保釋法案，現在已經遭到大多數州民反對。(美聯社)

紐約犯罪率飆漲，公共輿論已經開始反對無現金保釋；最新民調顯示，近三分之二紐約州 民眾認為2019年通過的無現金保釋法案助長了犯罪問題，應該作出修改。

2019年通過的紐約州保釋改革法案，取消了對大多數輕罪和非暴力犯罪的現金保釋；根據錫耶納學院(Siena College)的民調，56%的紐約州選民認為2019年的保釋制度改革對紐約州不利，相比之下僅有三成選民認可這項政策；同時，有多達64%的選民認為2019年通過的無現金保釋法案導致犯罪增加，相比之下僅有24%的人不認可這一點。

其中更有高達82%的選民認為，應該給法官更多的自由裁量權，來根據嫌疑人的犯罪紀錄和犯罪嚴重程度來設定保釋金，相比之下僅有11%的人反對這一提議。

不過，也有56%的人認為，收緊保釋規定可能會導致低收入人群和少數族裔待審時被不公平地羈押，這一比率在非洲裔和西語裔中尤其高；相比之下，僅有29%的人表示不担心这一点。

霍楚日前提出收緊保釋規定的十點立法計畫，包括允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權、嚴打槍枝犯罪等，並將保釋金改革納入預算 談判；不過，這一提議遭到州議會民主黨人反對，包括州眾議長希士提(Carl Heastie)、參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)都不願做出改革，認為現有數據無法證明無現金保釋影響了犯罪率。

日前，州議會非洲裔、波多黎各裔、西語裔和亞裔黨團(Black, Puerto Rican, Hispanic & Asian Legislative Caucus)提出十點改善公共安全的方案，計畫為心理健康服務增加投資 、增加一線心理健康員工的薪資、增加對課後輔導項目的投資、增加紐約市地鐵的班次、為反槍枝暴力項目增加投資，通過增加住房穩定性、投資社區中心等措施減少重覆犯罪的發生；州議會表示，談判仍在進行當中，但反對將保釋改革納入預算談判。