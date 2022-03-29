收緊保釋法 市警局長州府遊說

為推動更嚴厲的保釋法改革，市警總局長西維爾28日訪問州府展開遊說。(Getty Images)

紐約市警總局長西維爾(Keechant Sewell)28日到州府與高層和民選官員會面，以期推動更嚴厲的保釋法改革；而州長霍楚 (Kathy Hochul)日前提出十點立法計畫，以修正現行的保釋金制度，卻引發支持與反對兩派聲音，華社連日來在網路上發起連署、支持霍楚的計畫。

市長辦公室表示，西維爾此次訪州府，期與多位民選官員或是州府高層會面，不過此次會面對象不包括霍楚；根據市警高層官員表示，造訪州府的主要目的，在推動更嚴厲的保釋法改革。

據了解，西維爾希望推動內容包括擴大可保釋範圍，以及當在情有可原的情況下，或是罪犯有重大相關紀錄並犯下非保釋罪行時，保留法官設定保釋的權利。

事實上，包括西維爾和市長亞當斯(Eric Adams)都要求縮緊保釋法，認為罪犯此前的犯罪紀錄和未來可能對社區造成的危害等，都應該被列入考慮；而目前保釋法改革的權力掌握在州府手上。

雖然霍楚提出十點立法計畫，以修正現行的保釋金制度，不過卻引發州府與州議會的不同調，眾議會日前也自提另外十點方案；為了支持州長的計畫，華社近日則在網路上發起連署，並將交給州議會，希望能在預算 通過前，表達人民希望改善治安的意願。

該連署由紐約中華公所及多位社團領袖、社區人士在「The Action Network」網站發起，標題為「支持加強保釋改革的擬議預算和公共安全計畫」，內容表示連署者強力支持霍楚的十點立法計畫，相信該計畫將可以解決近日犯罪率上升問題、促進公共安全，並挽救每一個社區的無辜生命。

該份連署書28日也在各個華社的社區媒體群組被轉發，發起者表示，近年紐約州 治安敗壞，已經到了令人無法容忍的地步，雖然霍楚的十點計畫在社會上造成的反對聲浪不小，但希望民眾可以透過簽署連署信，讓選區的州議員代表聽到人民的聲音、支持這項改革。

事實上，28日公布的最新民調，也顯示有56%的紐約州選民認為2019年通過的保釋改革法對紐約帶來負面影響，64%的選民則認為保釋金改革法是造成目前犯罪率上升的主因。

該連署信提到，希望民眾能在4月1日(周五)州議會預算通過前參與連署，並廣為轉發，透過人數向州府傳達普羅人民希望改善治安的意願；連署信網址為https://is.gd/ayYpyn。