我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

收緊保釋法 市警局長州府遊說

記者顏嘉瑩／紐約報導
為推動更嚴厲的保釋法改革，市警總局長西維爾28日訪問州府展開遊說。(Getty Images)
為推動更嚴厲的保釋法改革，市警總局長西維爾28日訪問州府展開遊說。(Getty Images)

紐約市警總局長西維爾(Keechant Sewell)28日到州府與高層和民選官員會面，以期推動更嚴厲的保釋法改革；而州長霍楚(Kathy Hochul)日前提出十點立法計畫，以修正現行的保釋金制度，卻引發支持與反對兩派聲音，華社連日來在網路上發起連署、支持霍楚的計畫。

市長辦公室表示，西維爾此次訪州府，期與多位民選官員或是州府高層會面，不過此次會面對象不包括霍楚；根據市警高層官員表示，造訪州府的主要目的，在推動更嚴厲的保釋法改革。

據了解，西維爾希望推動內容包括擴大可保釋範圍，以及當在情有可原的情況下，或是罪犯有重大相關紀錄並犯下非保釋罪行時，保留法官設定保釋的權利。

事實上，包括西維爾和市長亞當斯(Eric Adams)都要求縮緊保釋法，認為罪犯此前的犯罪紀錄和未來可能對社區造成的危害等，都應該被列入考慮；而目前保釋法改革的權力掌握在州府手上。

雖然霍楚提出十點立法計畫，以修正現行的保釋金制度，不過卻引發州府與州議會的不同調，眾議會日前也自提另外十點方案；為了支持州長的計畫，華社近日則在網路上發起連署，並將交給州議會，希望能在預算通過前，表達人民希望改善治安的意願。

該連署由紐約中華公所及多位社團領袖、社區人士在「The Action Network」網站發起，標題為「支持加強保釋改革的擬議預算和公共安全計畫」，內容表示連署者強力支持霍楚的十點立法計畫，相信該計畫將可以解決近日犯罪率上升問題、促進公共安全，並挽救每一個社區的無辜生命。

該份連署書28日也在各個華社的社區媒體群組被轉發，發起者表示，近年紐約州治安敗壞，已經到了令人無法容忍的地步，雖然霍楚的十點計畫在社會上造成的反對聲浪不小，但希望民眾可以透過簽署連署信，讓選區的州議員代表聽到人民的聲音、支持這項改革。

事實上，28日公布的最新民調，也顯示有56%的紐約州選民認為2019年通過的保釋改革法對紐約帶來負面影響，64%的選民則認為保釋金改革法是造成目前犯罪率上升的主因。

該連署信提到，希望民眾能在4月1日(周五)州議會預算通過前參與連署，並廣為轉發，透過人數向州府傳達普羅人民希望改善治安的意願；連署信網址為https://is.gd/ayYpyn。

市警總局長西維爾28日訪問州府，以期推動更嚴厲的保釋法改革。(美聯社)
市警總局長西維爾28日訪問州府，以期推動更嚴厲的保釋法改革。(美聯社)

霍楚 預算 紐約州

上一則

無現金保釋 2/3選民認助長犯罪

延伸閱讀

北韓稱成功試射新洲際飛彈 專家懷疑扯瞞天大謊

北韓稱成功試射新洲際飛彈 專家懷疑扯瞞天大謊
嚴打販毒、逃票、當街飲酒 紐約市警遭質疑

嚴打販毒、逃票、當街飲酒 紐約市警遭質疑
遊民殺手落網 警局長安撫紐約市民

遊民殺手落網 警局長安撫紐約市民

罪犯抓又放 紐約市警總局長籲修保釋法

罪犯抓又放 紐約市警總局長籲修保釋法
市警鄰里安全小組 下周起28社區巡邏

市警鄰里安全小組 下周起28社區巡邏

熱門新聞

初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
黃哈莉。(取自GoFundMe網站)

紐約長島7歲華裔女童摔倒 窒息缺氧死亡 眾籌喪葬費

2022-03-24 15:54
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
一名來自中國北京的神秘買家日前花費4200萬元買下前道林學院。(取自道林學院臉書)

中國神秘買家4200萬 買紐約長島25英畝地產

2022-03-24 09:11
紐約市人口在疫情期間嚴重流失，長島蘇福克郡的人口反增。(記者曹健╱攝影)

疫情期間36萬人逃離紐約州 僅長島人口不減反增

2022-03-25 07:55

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇