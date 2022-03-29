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運動員、演員「免疫」 亞當斯堅稱有利經濟

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞當斯堅持球星、演員免疫苗政策，稱對經濟有利；圖為他28日出席一場百老匯紅毯秀時，與亞裔民眾互動。(市長辦公室提供)
亞當斯堅持球星、演員免疫苗政策，稱對經濟有利；圖為他28日出席一場百老匯紅毯秀時，與亞裔民眾互動。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)宣布取消對職業運動員以及演藝人員的強制疫苗規定後，引來公務員、教師、警消人員、私企員工等大批人士批評「雙重標準」和「特權主義」；不過亞當斯在28日仍堅稱，政策對於紐約的經濟發展有利，也為球場帶來更公平的競爭環境，「不要再討論這些了，我有一整座城市要運營」。

此前亞當斯則解釋，就像NBA布魯克林(布碌崙)籃網(Brooklyn Nets)明星後衛厄文(Kyrie Irving)一樣，如果那些公開拒絕接種新冠疫苗的球星都不能在主場參賽，那麼球隊晉級季後賽的機會將變得渺茫，球隊以及球隊所在的城市，都無法在之後的季後賽中獲利；再者，客場作戰的球隊都不需要在紐約市強制接種，如果要求主場球員強制接種，就無法締造更公平的競爭環境。

亞當斯還說，NBA及NBA球員工會已經對他的新政策表示支持，紐約洋基隊(Yankees)及紐約大都會(Mets)職棒球隊主席也同意他的決定，也將馬上迎來有未接種球員參賽的首場主場比賽。

當28日再被問及這項飽受爭議、被砲轟「雙重標準」、「親名人而遠平民」的政策時，亞當斯表示，「不要再討論這些了」(That's over)，政策對於紐約的經濟發展有利，球員、演員和厄文的故事應該到此為止，如果自己的名字和厄文的名字放在一起能夠增加點擊量，那也無妨，「你們(新聞從業者)做好你們的工作，但我有一整座城市要運行，而不是只待在原地，不停地講故事。」

不過，亞當斯的這項新政策也在面臨司法上的挑戰，前市長白思豪(Bill de Blasio)的衛生顧問沃馬(Jay Varma)表示，強制疫苗規定合乎法律，是因為這項規定曾經適用於所有人，新政策恐會因為它的「隨機性與反覆性」(arbitary and capricious)而被視作無效。

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)也表示，強制疫苗規定反覆變化，已經在數月前提告市府，如果名人不需要強制接種，那麼在犯罪危機中保護城市安全的警察也同樣不需要，新冠大流行期間，當名流們在居家避疫時，缺乏個人防護用品的警員們在街上維安並染疫，他們不應該被當作二等公民對待。

亞當斯堅持球星、演員免疫苗政策，稱對經濟有利。(市長辦公室提供)
亞當斯堅持球星、演員免疫苗政策，稱對經濟有利。(市長辦公室提供)

亞當斯 疫苗 厄文

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