依「少即是多」法案 紐約州3月底前將釋放8000名假釋犯

紐約州約有8000名假釋刑犯，本月底將依「少即是多」法案獲釋；圖為雷克島監獄。(美聯社)

在州長霍楚 (Kathy Hochul)去年9月批准的「少即是多」(Less is More)法案下，估計將有8000名假釋刑犯3月底前被釋放，不再受紐約州 懲教廳和社區監督廰(New York State Department of Corrections and Community Supervision)監督。

懲教官員宣稱，這批釋放對象是合格的假釋違規者，旨在減少監獄 人數、透過信用系統進行監督。

根據法律，在「30換30」的信用系統(credit system of "30 for 30”)下，被假釋者每30天未違規，就可從刑期中獲得最多30天的信用額度，截至目前為止，已有5400多人被解除監管，預計到本周末將有8000人被解除監管或拘留。

紐約州約有8000名假釋刑犯，本月底將依「少即是多」法案獲釋；圖為雷克島監獄。(美聯社)

懲教和社區監督廰代理廰長安努奇(Anthony J. Annucci) 說，霍楚州長簽署「少即是多」法案，改變了紐約州的假釋制度，懲教廰秉持法律精神，早在法案生效前，相關工作人員便開始執行一些規定；安努奇對員工辛勤工作、為該部門推行新法令做好萬全準備，並與許多執法機構合作表示感謝，所有努力都為了確保今年3月1日執行法令。

安努奇並且表示，假釋官將繼續確保社區安全、善用各種資源確保以前被監禁的人獲釋能有良好成果。

就在紐約州立法人員和霍楚就一系列刑事法律修改進行談判之際，紐約州懲教廰宣布依「少即是多」法令釋放的預估人數；州長和立法人員談判內容包括刑事案件需要現金保釋的新狀況，這項研議中的作法遭到改革倡議者反對。

截至上周為止，全紐約州假釋者共2萬5949 人，少於2月底的3萬1019 人。