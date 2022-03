依「少即是多」法案 紐約州3月底前將釋放8000名假釋犯

紐約州約有8000名假釋刑犯,本月底將依「少即是多」法案獲釋;圖為雷克島監獄。(美聯社)

在州長霍楚 (Kathy Hochul)去年9月批准的「少即是多」(Less is More)法案下,估計將有8000名假釋刑犯3月底前被釋放,不再受紐約州 懲教廳和社區監督廰(New York State Department of Corrections and Community Supervision)監督。

懲教官員宣稱,這批釋放對象是合格的假釋違規者,旨在減少監獄 人數、透過信用系統進行監督。

根據法律,在「30換30」的信用系統(credit system of "30 for 30”)下,被假釋者每30天未違規,就可從刑期中獲得最多30天的信用額度,截至目前為止,已有5400多人被解除監管,預計到本周末將有8000人被解除監管或拘留。

懲教和社區監督廰代理廰長安努奇(Anthony J. Annucci) 說,霍楚州長簽署「少即是多」法案,改變了紐約州的假釋制度,懲教廰秉持法律精神,早在法案生效前,相關工作人員便開始執行一些規定;安努奇對員工辛勤工作、為該部門推行新法令做好萬全準備,並與許多執法機構合作表示感謝,所有努力都為了確保今年3月1日執行法令。

安努奇並且表示,假釋官將繼續確保社區安全、善用各種資源確保以前被監禁的人獲釋能有良好成果。

就在紐約州立法人員和霍楚就一系列刑事法律修改進行談判之際,紐約州懲教廰宣布依「少即是多」法令釋放的預估人數;州長和立法人員談判內容包括刑事案件需要現金保釋的新狀況,這項研議中的作法遭到改革倡議者反對。

截至上周為止,全紐約州假釋者共2萬5949 人,少於2月底的3萬1019 人。