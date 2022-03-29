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紐約客談／史密斯的耳光 為亞裔添暴力陰影

紐約客談
克里斯洛克在第88屆奧斯卡頒獎典禮上，曾嘲諷三位扮演會計師的亞裔小孩，引起爭議。(Getty Images)
克里斯洛克在第88屆奧斯卡頒獎典禮上，曾嘲諷三位扮演會計師的亞裔小孩，引起爭議。(Getty Images)

第94屆奧斯卡頒獎禮上出現意外一幕，影星威爾史密斯不滿串場主持人克里斯洛克揶揄他患了圓禿症的妻子，上台怒打洛克一個耳光；雖然公眾普遍理解威爾史密斯的憤怒，但完全不能認同他的野蠻行為；他為大眾、特別是青少年做了一個極為惡劣的示範，那就是凡事用拳頭解決問題；放諸社會，亞裔恐怕又將是最大的受害群體。

史密斯可以有很多種方式表達憤怒，例如在頒獎典禮結束後，到後台把克里斯洛克痛毆一頓；或是開個記者會，聲討洛克言語失禮，並宣布關係決裂、永不來往、永不合作。

而從司法層面來說，史密斯的行為構成了三級攻擊罪，洛杉磯市警方事後也確實表態準備介入，但是受害人洛克大度表示不會指證，所以未予立案。

奧斯卡獎的主辦方美國演藝學院，不排除剝奪史密斯的影帝獎項；事實上在頒獎典禮當時，組委會就曾討論將他逐出典禮，只是因為影帝頒獎太快，沒能及時達成一致決定。

克里斯洛克是個有「嘴賤」前科的喜劇演員，在2016年第88屆奧斯卡頒獎禮上，三名亞裔兒童拎公事包上台，洛克介紹他們是會計師，稱他們是「最敬業、精準與勤奮工作的代表」；還說「用你的手機發推特，手機也是這些孩子做的」，嘲諷亞裔給外界的印象就是擅長數學、而且是童工。

華裔大導演李安為此動怒，事後聯合25名亞裔演藝界人士向影藝學院遞交抗議信，對「洛克拿亞裔為笑柄，以及其中的種族歧視刻板印象，深感驚訝與失望」。

自新冠疫情爆發以來，亞裔在美國社會受到了無數侮辱與攻擊，仇恨亞裔犯罪層出不窮；威爾史密斯在公開場合展示暴力，無疑在鼓勵公眾一言不合就該用拳頭說話；而弱勢的亞裔，不知又要因此受到多少傷害。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 奧斯卡獎 威爾史密斯

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