紐約客談／史密斯的耳光 為亞裔添暴力陰影

克里斯洛克在第88屆奧斯卡頒獎典禮上，曾嘲諷三位扮演會計師的亞裔小孩，引起爭議。(Getty Images)

第94屆奧斯卡頒獎禮上出現意外一幕，影星威爾史密斯 不滿串場主持人克里斯洛克揶揄他患了圓禿症的妻子，上台怒打洛克一個耳光；雖然公眾普遍理解威爾史密斯的憤怒，但完全不能認同他的野蠻行為；他為大眾、特別是青少年做了一個極為惡劣的示範，那就是凡事用拳頭解決問題；放諸社會，亞裔 恐怕又將是最大的受害群體。

史密斯可以有很多種方式表達憤怒，例如在頒獎典禮結束後，到後台把克里斯洛克痛毆一頓；或是開個記者會，聲討洛克言語失禮，並宣布關係決裂、永不來往、永不合作。

而從司法層面來說，史密斯的行為構成了三級攻擊罪，洛杉磯市警方事後也確實表態準備介入，但是受害人洛克大度表示不會指證，所以未予立案。

奧斯卡獎 的主辦方美國演藝學院，不排除剝奪史密斯的影帝獎項；事實上在頒獎典禮當時，組委會就曾討論將他逐出典禮，只是因為影帝頒獎太快，沒能及時達成一致決定。

克里斯洛克是個有「嘴賤」前科的喜劇演員，在2016年第88屆奧斯卡頒獎禮上，三名亞裔兒童拎公事包上台，洛克介紹他們是會計師，稱他們是「最敬業、精準與勤奮工作的代表」；還說「用你的手機發推特，手機也是這些孩子做的」，嘲諷亞裔給外界的印象就是擅長數學、而且是童工。

華裔大導演李安為此動怒，事後聯合25名亞裔演藝界人士向影藝學院遞交抗議信，對「洛克拿亞裔為笑柄，以及其中的種族歧視刻板印象，深感驚訝與失望」。

自新冠疫情爆發以來，亞裔在美國社會受到了無數侮辱與攻擊，仇恨亞裔犯罪層出不窮；威爾史密斯在公開場合展示暴力，無疑在鼓勵公眾一言不合就該用拳頭說話；而弱勢的亞裔，不知又要因此受到多少傷害。

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