紐約市失業率雖降 仍遠高於州…白領崗位仍缺工

布碌崙一家中餐館，櫥窗上張貼著招工告示。(記者胡聲橋／攝影)

隨著經濟緩慢復甦，疫情 期間失去的工作崗位正在逐步回歸。州勞工廳日前宣布，紐約州私營企業的失業率從1月的5.3%降至2月的4.9%，新增了3.98萬個工作崗位；與此同時，紐約市 的失業率雖然從1月的7.6%降至2月7%，卻仍然明顯高於州和聯邦。專家指出，對公共安全的擔憂，讓許多白領不敢輕易回公司上班，寧願不工作。

根據市警統計，與去年同期相比，今年紐約市的嚴重犯罪增加了45% 以上。富國銀行高級經濟學家維特納(Mark Vitner)為此表示，最近地鐵中發生的一系列可怕犯罪，加重了人們對公共安全的擔憂，讓人們重返辦公室的日子更加艱難。由於雇員不肯返回公司，使得所有與曼哈頓 寫字樓相關的產業，例如餐飲業、娛樂業也都受到拖累，恢復得很慢。

現在紐約市的情況是到處都在招人，但許多白領工作崗位卻招不滿人。商業諮詢公司Signum Global Advisors的總裁梅爾斯(Charles Myers)認為，從中短期看，犯罪率飆升，找工作的人就會認為紐約不安全；他還指出，隨著經濟的復甦，紐約的房租也在節節攀升，這也讓許多白領不想回公司上班。

最新民調顯示，紐約市的地鐵乘坐率現在只有疫情前的60%；曼哈頓中城和金融區的雇員仍然沒有普遍回到辦公室上班；只有16%曼哈頓的大公司表示，每日出勤率超過50%；約有75%的雇主都推遲了返回辦公室的計畫。

紐約市的白領不恢復上班，餐飲業和其他服務業也就無法復甦；兩年疫情已給中餐業造成巨大打擊，現在復甦步伐緩慢，更是讓人看不到希望。

布碌崙(布魯克林)的Bay Parkway本是一條華人店鋪雲集的商業街，非常熱鬧，但兩年的疫情讓這條商業街蕭條了不少；好旺海鮮酒樓的陳老闆說，他現在的生意只有過去的一半都不到；以前繁忙的時候要雇六、七個企檯，現在只要兩、三個就行了，以前要雇四、五個廚師，現在只有兩個。