我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

亞當斯：紐約市犯罪激增 已淪笑柄…擬用無人機執法

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯27日表示，犯罪激增的紐約市已淪為「笑柄」。(市長辦公室提供)
市長亞當斯27日表示，犯罪激增的紐約市已淪為「笑柄」。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)27日表示，犯罪激增和遊民橫行的紐約市，已成為世界的「笑柄」(Laughingstock)，他稱自己是能夠解決治安難題的「戰時將軍」，並且計畫讓紐約市警使用無人機(drones)等新科技來打擊犯罪。

亞當斯周日在參加紐約市警察局一年一度的聖名協會聖餐彌撒和早餐會時，提到了發生在布碌崙(布魯克林)的兩起槍擊案，他說，帶著寶寶離開日託中心時聽到槍聲，或者帶著七歲的孩子穿過國王高速路(Kings Highway)時聽到槍聲，這是不應該發生的。

輕罪激增和遊民問題是紐約市治安變差的重要因素，亞當斯說，紐約這個世界上最重要的城市，正成為全世界的笑柄。

亞當斯表示，現在當紐約市長很簡單，只要讓市民做好一件事就行了，那就是守規矩；他說，如果沒錢買捷運卡，可以通過相關手續得到資助；如果你去藥店買生活用品，記得和鄰居一樣，買東西要付錢，這就是規矩。

他說，近幾個月，無家可歸的遊民湧入了城市地鐵站和大街，發生了數十起針對乘客和遊客的隨意攻擊，有人為此喪命；而與此同時，因為官僚原因，為有精神疾病的遊民提供的2500個床位卻空置著，這就是問題。

身為退休警察，亞當斯說，他走到哪裡，大家都說要保護警察，因此，不要把社群媒體上的一些噪音太當回事。他說將軍分戰時將軍與和平時期的將軍兩種，他認為自己是戰時將軍，他會盡最大努力鼓舞士氣。

亞當斯說自己會上前線，凌晨2、3時會跟著警察去地鐵裡巡邏，還會去警察的轄區；他說不會把警察派上前線，然後自己離開，他會身先士卒，衝鋒在前；他要帶領警察把紐約市從罪犯手裡奪回來。

有消息說，市長亞當斯正打算授權市警使用無人機打擊犯罪。(美聯社)
有消息說，市長亞當斯正打算授權市警使用無人機打擊犯罪。(美聯社)

有消息稱，亞當斯正打算授權市警使用無人機打擊犯罪，他本月參加了一個技術活動後，現在正與兩家無人機製造公司討論合作事宜。

使用無人機可以加快對犯罪的反應速度，並通過閃爍的燈光和語音警告來預防犯罪；其中一家無人機公司認為，只要部署十架無人機，就可以覆蓋整個曼哈頓。無人機將配備夜視攝像頭，但不會安裝武器，也沒有面部辨識功能。

紐約市警目前配備有14架無人機，用以監控特殊事件和人質談判；這些無人機都是2018年投入使用的。

市長亞當斯(右一)27日表示，犯罪激增的紐約市已淪為「笑柄」。(市長辦公室提供)
市長亞當斯(右一)27日表示，犯罪激增的紐約市已淪為「笑柄」。(市長辦公室提供)

警察 亞當斯 紐約市

上一則

紐約市失業率雖降 仍遠高於州…白領崗位仍缺工

延伸閱讀

紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚

紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚
NBA／厄文睽違293天重返主場「捏自己提醒不是開玩笑」

NBA／厄文睽違293天重返主場「捏自己提醒不是開玩笑」

市議員提雷克島蓋新監獄代替城區方案 獲市獄警工會支持

市議員提雷克島蓋新監獄代替城區方案 獲市獄警工會支持
演員、球星免疫苗 亞當斯被轟雙標

演員、球星免疫苗 亞當斯被轟雙標
市府鬆綁 未接種疫苗球星 紐約主場可出賽

市府鬆綁 未接種疫苗球星 紐約主場可出賽

熱門新聞

初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
黃哈莉。(取自GoFundMe網站)

紐約長島7歲華裔女童摔倒 窒息缺氧死亡 眾籌喪葬費

2022-03-24 15:54
高楊(左一)來美送母親最後一程；左四為孟昭文，左二為高占新。(記者鄭怡嫣／攝影)

馬桂英兒子抵紐約 送母最後一程 盼父回中國

2022-03-21 09:12
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40
很多亞裔隨身攜帶胡椒噴霧防身，圖為一亞裔女性展示口紅樣子的噴霧劑。（美聯社）

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

2022-03-20 06:50

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」