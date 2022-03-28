亞當斯：紐約市犯罪激增 已淪笑柄…擬用無人機執法
市長亞當斯(Eric Adams)27日表示，犯罪激增和遊民橫行的紐約市，已成為世界的「笑柄」(Laughingstock)，他稱自己是能夠解決治安難題的「戰時將軍」，並且計畫讓紐約市警使用無人機(drones)等新科技來打擊犯罪。
亞當斯周日在參加紐約市警察局一年一度的聖名協會聖餐彌撒和早餐會時，提到了發生在布碌崙(布魯克林)的兩起槍擊案，他說，帶著寶寶離開日託中心時聽到槍聲，或者帶著七歲的孩子穿過國王高速路(Kings Highway)時聽到槍聲，這是不應該發生的。
輕罪激增和遊民問題是紐約市治安變差的重要因素，亞當斯說，紐約這個世界上最重要的城市，正成為全世界的笑柄。
亞當斯表示，現在當紐約市長很簡單，只要讓市民做好一件事就行了，那就是守規矩；他說，如果沒錢買捷運卡，可以通過相關手續得到資助；如果你去藥店買生活用品，記得和鄰居一樣，買東西要付錢，這就是規矩。
他說，近幾個月，無家可歸的遊民湧入了城市地鐵站和大街，發生了數十起針對乘客和遊客的隨意攻擊，有人為此喪命；而與此同時，因為官僚原因，為有精神疾病的遊民提供的2500個床位卻空置著，這就是問題。
身為退休警察，亞當斯說，他走到哪裡，大家都說要保護警察，因此，不要把社群媒體上的一些噪音太當回事。他說將軍分戰時將軍與和平時期的將軍兩種，他認為自己是戰時將軍，他會盡最大努力鼓舞士氣。
亞當斯說自己會上前線，凌晨2、3時會跟著警察去地鐵裡巡邏，還會去警察的轄區；他說不會把警察派上前線，然後自己離開，他會身先士卒，衝鋒在前；他要帶領警察把紐約市從罪犯手裡奪回來。
有消息稱，亞當斯正打算授權市警使用無人機打擊犯罪，他本月參加了一個技術活動後，現在正與兩家無人機製造公司討論合作事宜。
使用無人機可以加快對犯罪的反應速度，並通過閃爍的燈光和語音警告來預防犯罪；其中一家無人機公司認為，只要部署十架無人機，就可以覆蓋整個曼哈頓。無人機將配備夜視攝像頭，但不會安裝武器，也沒有面部辨識功能。
紐約市警目前配備有14架無人機，用以監控特殊事件和人質談判；這些無人機都是2018年投入使用的。
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