亞當斯：紐約市犯罪激增 已淪笑柄…擬用無人機執法

市長亞當斯27日表示，犯罪激增的紐約市已淪為「笑柄」。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)27日表示，犯罪激增和遊民橫行的紐約市 ，已成為世界的「笑柄」(Laughingstock)，他稱自己是能夠解決治安難題的「戰時將軍」，並且計畫讓紐約市警使用無人機(drones)等新科技來打擊犯罪。

亞當斯周日在參加紐約市警察 局一年一度的聖名協會聖餐彌撒和早餐會時，提到了發生在布碌崙(布魯克林)的兩起槍擊案，他說，帶著寶寶離開日託中心時聽到槍聲，或者帶著七歲的孩子穿過國王高速路(Kings Highway)時聽到槍聲，這是不應該發生的。

輕罪激增和遊民問題是紐約市治安變差的重要因素，亞當斯說，紐約這個世界上最重要的城市，正成為全世界的笑柄。

亞當斯表示，現在當紐約市長很簡單，只要讓市民做好一件事就行了，那就是守規矩；他說，如果沒錢買捷運卡，可以通過相關手續得到資助；如果你去藥店買生活用品，記得和鄰居一樣，買東西要付錢，這就是規矩。

他說，近幾個月，無家可歸的遊民湧入了城市地鐵站和大街，發生了數十起針對乘客和遊客的隨意攻擊，有人為此喪命；而與此同時，因為官僚原因，為有精神疾病的遊民提供的2500個床位卻空置著，這就是問題。

身為退休警察，亞當斯說，他走到哪裡，大家都說要保護警察，因此，不要把社群媒體上的一些噪音太當回事。他說將軍分戰時將軍與和平時期的將軍兩種，他認為自己是戰時將軍，他會盡最大努力鼓舞士氣。

亞當斯說自己會上前線，凌晨2、3時會跟著警察去地鐵裡巡邏，還會去警察的轄區；他說不會把警察派上前線，然後自己離開，他會身先士卒，衝鋒在前；他要帶領警察把紐約市從罪犯手裡奪回來。

有消息說，市長亞當斯正打算授權市警使用無人機打擊犯罪。(美聯社)

有消息稱，亞當斯正打算授權市警使用無人機打擊犯罪，他本月參加了一個技術活動後，現在正與兩家無人機製造公司討論合作事宜。

使用無人機可以加快對犯罪的反應速度，並通過閃爍的燈光和語音警告來預防犯罪；其中一家無人機公司認為，只要部署十架無人機，就可以覆蓋整個曼哈頓。無人機將配備夜視攝像頭，但不會安裝武器，也沒有面部辨識功能。

紐約市警目前配備有14架無人機，用以監控特殊事件和人質談判；這些無人機都是2018年投入使用的。