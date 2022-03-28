李進進追思會 親友戰友淚別 州眾議員頒「紐約傑出公民獎」

親友們在追思會上為李進進默哀。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約知名華裔律師以及民運人士李進進的追思會，27日在法拉盛全福殯儀館舉行，他生前的親友、戰友以及紐約社區人士紛紛出席悼念，落淚緬懷，於線上及線下送他最後一程；州眾議會日前決議授予李進進「紐約州 傑出公民獎」，在告別儀式上，州眾議員金兌錫將該獎項授予其家屬。

州眾議員金兌錫頒發「紐約州傑出公民獎」予李進進，由遺屬接受。(記者鄭怡嫣/攝影)

家屬代表李勇表示，哥哥李進進的突然辭世，如同晴天霹靂將全家打入悲痛之中，88歲的老母尚不知，至今仍推說是哥哥生病；他是好兒子、好父親、好兄長與好丈夫，感謝治喪委員會成員事無巨細的付出及社會各界朋友的弔唁，個人建議李進進事務律師所繼續開辦並保留他的名字，為有需要的人提供法律援助，「也讓他能夠永存」。

在法拉盛舉行的追思會上，李進進家屬緬懷他。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾與李進進一同參加八九學運的民運人士王丹表示，與李進進的第一次會面是那一年4月18日的凌晨，當時北大學生靜坐在北京 人民大會堂門口，等待學生代表與當局代表的對話結果，臨近中午，自己因為太過勞累而準備回校休息時，看到一個「精幹的學長」從隊伍走出來，表示願意繼續協助組織工作；20多年來，從組建中國憲政協進會到撰寫六四 事件白皮書，從推動「對話中國」的智庫工作到籌備六四紀念館，兩人始終站在一起，李進進也對自己所有的工作都大力支持。

民運人士王丹在李進進追思會上致辭。(記者鄭怡嫣/攝影)

張慧珍代李進進的前妻歐陽紅致辭表示，李進進是陪自己走過30多年風雨坎坷路、「從青絲到白頭」的至親，李進進撰寫博士論文之際，北京發生了政治事件，而他「做了認為他應該做的事情」，在監獄期間，他學習英文、寫詩填詞、為難友分析案情與法律諮詢，那些用衛生紙寫就的案例，日後在他來美時歸納在「從廣場到秦城」一書，他勞碌的身影、堅守的理念及深刻的思想，都會留在心中。

美東首位女性亞裔議員、前紐約州高等法院律師懲戒委員楊愛倫表示，從解放軍、警察、湖北財經學院的一名學生到北大，從哥倫比亞大學進而威斯康辛大學的法學博士，李進進於2010年8月身為首席辯護律師，在聯邦第六巡迴法院審理的Bi Xia Qu訴聯邦司法部長Holder案(618 F.3d 602)中贏得勝利，從而誕生了一項重要的先例判決，該案的判決在其後眾多的移民案件中經常被引用，並對美國移民法的解釋和實踐產生了巨大影響；紐約州眾議會已通過公告，頒發李進進「纽约州傑出公民」獎，表彰他所作出的貢獻。

李進進14日在其律師事務所內被刺身亡，享年66歲，25歲女嫌犯張曉寧當場被捕，被控二級謀殺等罪名，若罪名成立，將面臨25年刑期至終生監禁。