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R線地鐵布碌崙南部路段停運兩月 民代籲MTA設接駁公車

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員郭納德(左四)攜手市議員紀思庭(左三)，建議MTA以接駁公車取代停運的R線地鐵。(記者胡聲橋/攝影)
州參議員郭納德(左四)攜手市議員紀思庭(左三)，建議MTA以接駁公車取代停運的R線地鐵。(記者胡聲橋/攝影)

28日(周日)起至5月30日，R線地鐵在布碌崙南部路段從第36街到第95街，將在平日夜間和周末停運，以便進行維修並更換設備；州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和市議員紀思庭(Justin Brannan)27日發起集會，呼籲大都會運輸署(MTA)以快捷、方便和可靠的穿梭公車代替停運的R線地鐵，保證沿線居民的工作和生活不受影響。

R線地鐵停運的具體時間是周一到周五從午夜12時到凌晨5時、周六和周日整天。

在R線地鐵第86街站外的集會上，郭納德和紀思庭要求MTA在兩個月的停運時間內，至少六分鐘發一班接駁公車，這比平時的R線地鐵頻率要高；MTA要對公車和R線地鐵的開行時間進行協調，確保公車和地鐵無縫連接；接駁公車在交通信號上有優先權，以保證運行順暢。

郭納德說，地鐵系統是紐約市的生命線，對於居住在布碌崙西南部的居民來說，R線地鐵幾乎是他們的唯一公共交通選擇；而且紐約市有許多雇員，尤其是那些必要工作者，往往不是朝九晚五上班的，包括餐館、飯店、醫療機構從業者，接駁公車可以減少R車停運帶來的不便。

紀思庭說，維修改進地鐵系統是必要的，但不能讓乘客，尤其是必要工作者付出代價；R線地鐵以前進行過維修，結果從貝瑞吉到日落公園地鐵各站的乘客，要等20至30分鐘，才能坐上接駁公車；他和郭納德提出的建議，就是為了消除不必要的壅堵和混亂。

乘客聯盟(Riders Alliance)倡導MTA提供及時、可靠的公共交通，聯盟成員霍爾姆斯(Derrick Holmes)說，當地鐵線路因為修建工程而停運時，乘客理應得到有效和可負擔的替代性公共交通工具，接駁公車就是一個好辦法。

關於R車停運的具體時間安排，以及接駁公車運行的具體時間和線路，MTA可能會有變動，可至相關地鐵站問詢或到MTA網站(https://new.mta.info)查詢準確信息。

地鐵站 MTA 布碌崙

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