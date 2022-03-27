紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚

遊民長居街頭成隱患，紐約市長亞當斯要求兩周內強拆遊民自搭的臨時住所。（路透）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)在接受「紐約時報」採訪時表示，因為遊民 在街道「長駐」的現象愈來愈嚴重，市府擬在兩周內拆除所有自建的遊民窩棚；他稱這種情況不僅對附近居民安全造成危險，也給城市帶來威脅。

亞當斯說，「我們將清除街道上的營地，為這些人提供全面的服務，讓他們獲得健康的生活條件」。不過，他沒有詳細說明將如何為他們提供這些額外的援助。

他在受訪時還補充說，「我希望這些工作能在兩周內完成」。官方估計紐約市住在公園和街道上的遊民人數估計在1100人左右，不過這一數字可能被嚴重低估。

隨著紐約市犯罪率上升和一系列致死攻擊案發生，遊民問題也隨之成為關注重點，但多年來，這些盤踞在陰暗角落裡的人群一直因心理健康服務不足而陷入危機。

大都會運輸署(MTA)官員和遊民服務人員表示，本月早些時候，他們在地鐵隧道中發現了29個非法自建營地，另在車站內發現了89個。

紐約市長亞當斯表示將強拆遊民自搭臨窩棚，限時兩周完成。(記者張晨／攝影)

亞當斯說，作為一名前交通警察，他知道這些隧道有多危險，不僅居住條件黑暗、骯髒，更因為這些人遠離人群和社會，心理健康問題惡化，可能會對公共安全造成威脅。

不過他承認，無法阻止無家可歸的人露宿街頭，也無法強迫他們選擇進收容所，「但你不能在街上用紙板或帳篷建一個微型房子，這是不能被接受的」。

城市司法中心(Urban Justice Center)社工休斯(Craig Hughes)表示，這樣的清除行動會讓「人們變得比以前更不穩定」；除了會將遊民從一個地鐵站 趕到另一個地鐵站或其他一些公共場所外，收效甚微，且在這一過程中，執法者可能會沒收他們賴以維生的財產。

美國愈來愈多的城市，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖和華府，都在拆除街道上的遊民臨時住所，並採取其他措施來解決最近激增的遊民問題。