紐約遊民成隱患 亞當斯：2周內強拆自搭窩棚
紐約市長亞當斯(Eric Adams)在接受「紐約時報」採訪時表示，因為遊民在街道「長駐」的現象愈來愈嚴重，市府擬在兩周內拆除所有自建的遊民窩棚；他稱這種情況不僅對附近居民安全造成危險，也給城市帶來威脅。
亞當斯說，「我們將清除街道上的營地，為這些人提供全面的服務，讓他們獲得健康的生活條件」。不過，他沒有詳細說明將如何為他們提供這些額外的援助。
他在受訪時還補充說，「我希望這些工作能在兩周內完成」。官方估計紐約市住在公園和街道上的遊民人數估計在1100人左右，不過這一數字可能被嚴重低估。
隨著紐約市犯罪率上升和一系列致死攻擊案發生，遊民問題也隨之成為關注重點，但多年來，這些盤踞在陰暗角落裡的人群一直因心理健康服務不足而陷入危機。
大都會運輸署(MTA)官員和遊民服務人員表示，本月早些時候，他們在地鐵隧道中發現了29個非法自建營地，另在車站內發現了89個。
亞當斯說，作為一名前交通警察，他知道這些隧道有多危險，不僅居住條件黑暗、骯髒，更因為這些人遠離人群和社會，心理健康問題惡化，可能會對公共安全造成威脅。
不過他承認，無法阻止無家可歸的人露宿街頭，也無法強迫他們選擇進收容所，「但你不能在街上用紙板或帳篷建一個微型房子，這是不能被接受的」。
城市司法中心(Urban Justice Center)社工休斯(Craig Hughes)表示，這樣的清除行動會讓「人們變得比以前更不穩定」；除了會將遊民從一個地鐵站趕到另一個地鐵站或其他一些公共場所外，收效甚微，且在這一過程中，執法者可能會沒收他們賴以維生的財產。
美國愈來愈多的城市，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖和華府，都在拆除街道上的遊民臨時住所，並採取其他措施來解決最近激增的遊民問題。
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