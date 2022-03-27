健保納無證移民 紐約州官民多支持

擴大健保範圍並且納入無證移民在紐約已得到普遍支持。(美聯社)

擴大健保 範圍並且納入無證移民 在紐約已得到普遍支持，州議會本周會舉行公聽會。

為無證移民提供健保在今年的預算 季受到廣泛關注，維權組織還呼籲給無證移民提供更多福利，包括恢復「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)。

但主張全民健保的影響可能更持久，因為健保計畫納入沒有保險的無證移民，是完善全民健保的最後一哩路。

紐約社區服務協會副會長本傑明(Elisabeth Benjamin)說，「紐約應當挺身而出做正確的事，全民健保得到八成民眾的贊成，無論是何移民身分。人人健保的支出約3億4500萬元，只占紐約健保預算的很小部分。」

全民健保將使所有人受益，包括生活在聯邦貧困線200%以下、因為移民身分而沒有健保的無證移民，也得到從保險公司到州參眾兩會衛生委員會民主黨領袖的支持。

提案的州眾議會衛生委員會主席格佛雷德(Richard Gottfried)說，「任何人都不得因爲移民身分而被拒絕參加健保，紐約應成為推動健保正義的進步領袖，將健保擴大到成年無證移民符合財政與道德政策。可喜的是，州參眾兩會的預算法案都納入了全民健保計畫。」

全民健保也得到州商業理事會的支持，理事會顧問金斯伯(Lev Ginsburg)說，「允許無證移民參加健保可以省錢，將使更多人從費用昂貴的緊急醫療服務轉到可負擔的初級保健服務。州議會的預算案將使人人獲得健保，進而使社區和紐約州更健康，同時有利於州府財政。我們強烈支持並呼籲州議會通過含有全民健保的預算。」

紐約州近42萬6000人因為移民身分而沒有健保，包括生活在聯邦貧困線200%以下的15萬4000個無證移民。

紐約移民聯盟執行主任阿瓦德(Murad Awawdeh)說，「過去數月，我們與維權組織、商界領袖、普通民眾和民選官員共同發聲，應保證移民社區的健保公正。我們都認為，無論是何移民身分，為低收入的紐約民眾提供健保已經拖延許久。」實現全民健保的工作已經啟動，現在到了霍楚州長和州議會最終完成的時候，全民健保不但體現了健保正義，而且還是紐約州經濟在復甦之路上邁出的重要第一步。