我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

健保納無證移民 紐約州官民多支持

編譯孫梁／綜合26日電
擴大健保範圍並且納入無證移民在紐約已得到普遍支持。(美聯社)
擴大健保範圍並且納入無證移民在紐約已得到普遍支持。(美聯社)

擴大健保範圍並且納入無證移民在紐約已得到普遍支持，州議會本周會舉行公聽會。

為無證移民提供健保在今年的預算季受到廣泛關注，維權組織還呼籲給無證移民提供更多福利，包括恢復「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)。

但主張全民健保的影響可能更持久，因為健保計畫納入沒有保險的無證移民，是完善全民健保的最後一哩路。

紐約社區服務協會副會長本傑明(Elisabeth Benjamin)說，「紐約應當挺身而出做正確的事，全民健保得到八成民眾的贊成，無論是何移民身分。人人健保的支出約3億4500萬元，只占紐約健保預算的很小部分。」

全民健保將使所有人受益，包括生活在聯邦貧困線200%以下、因為移民身分而沒有健保的無證移民，也得到從保險公司到州參眾兩會衛生委員會民主黨領袖的支持。

提案的州眾議會衛生委員會主席格佛雷德(Richard Gottfried)說，「任何人都不得因爲移民身分而被拒絕參加健保，紐約應成為推動健保正義的進步領袖，將健保擴大到成年無證移民符合財政與道德政策。可喜的是，州參眾兩會的預算法案都納入了全民健保計畫。」

全民健保也得到州商業理事會的支持，理事會顧問金斯伯(Lev Ginsburg)說，「允許無證移民參加健保可以省錢，將使更多人從費用昂貴的緊急醫療服務轉到可負擔的初級保健服務。州議會的預算案將使人人獲得健保，進而使社區和紐約州更健康，同時有利於州府財政。我們強烈支持並呼籲州議會通過含有全民健保的預算。」

紐約州近42萬6000人因為移民身分而沒有健保，包括生活在聯邦貧困線200%以下的15萬4000個無證移民。

紐約移民聯盟執行主任阿瓦德(Murad Awawdeh)說，「過去數月，我們與維權組織、商界領袖、普通民眾和民選官員共同發聲，應保證移民社區的健保公正。我們都認為，無論是何移民身分，為低收入的紐約民眾提供健保已經拖延許久。」實現全民健保的工作已經啟動，現在到了霍楚州長和州議會最終完成的時候，全民健保不但體現了健保正義，而且還是紐約州經濟在復甦之路上邁出的重要第一步。

健保 移民 預算

上一則

霍楚：紐約州燃油稅減免 已在討論中

下一則

女送擁抱 班森賀華男被偷珠寶項鍊

延伸閱讀

霍楚不斷延期執行養老院定員低限 維權組織憂

霍楚不斷延期執行養老院定員低限 維權組織憂
中低收入戶轉診補貼健保部分負擔 184萬人受惠

中低收入戶轉診補貼健保部分負擔 184萬人受惠
紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款

紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款
台灣健保新制5月上路 門診最高付1300元

台灣健保新制5月上路 門診最高付1300元
「1年多花3000元」台健保新制5月上路 影響千萬人

「1年多花3000元」台健保新制5月上路 影響千萬人

熱門新聞

初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
很多亞裔隨身攜帶胡椒噴霧防身，圖為一亞裔女性展示口紅樣子的噴霧劑。（美聯社）

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

2022-03-20 06:50
黃哈莉。(取自GoFundMe網站)

紐約長島7歲華裔女童摔倒 窒息缺氧死亡 眾籌喪葬費

2022-03-24 15:54
高楊(左一)來美送母親最後一程；左四為孟昭文，左二為高占新。(記者鄭怡嫣／攝影)

馬桂英兒子抵紐約 送母最後一程 盼父回中國

2022-03-21 09:12
商業調查報告顯示，近半數私營企業的員工正在考慮逃離紐約而不是重回辦公室。（美聯社）

紐約治安惡化 近半私企員工想逃

2022-03-26 07:40

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難